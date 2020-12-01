Гороскоп на 1 декабря 2020 для всех знаков зодиака

Сегодня 1 декабря, первый день зимы. Что же нам рекомендует гороскоп, на что обращать внимание в течение дня? Об интуиции, и гармонии и многом другом читайте в нашем материале. Фото из открытых источников

Овен (21.03 – 20.04)

Овнам рекомендуется более легко относиться к любым возможным сложностям в течение дня. Старайтесь даже на работе или во время переговоров настраивать себя на позитив.

Телец (21.04 – 21.05)

В этот день не рекомендуется усиленно заниматься спортом, Любые перенагрузки могут вызвать небольшие травмы. Все должно быть в меру.

Близнецы (22.05 – 21.06)

В это день у Близнецов может быть переменчивое настроение, но, несмотря на эмоциональные качели, старайтесь кругом видеть хорошее и не заострять свое внимание на негативе.

Рак (22.06 – 22.07)

В первый день зимы Роки могут упасть в депрессию. Падать духом категорически нельзя: послушайте любимую музыку, посмотрите хороший фильм и настраивайтесь на положительные эмоции.

Лев (23.07 – 21.08)

Праздничное настроение Львов позитивно отразится на любом корпоративе или отдыхе с друзьями. Постарайтесь все важные дела на работе перенести.

Дева (22.08 – 23.09)

Дева может податься творчеству и придумывать разные идеи на работе и в быту. Если подключите фантазию, многие проекты на работе окажутся удачными.

Весы (24.09 – 23.10)

Прежде чем приступать к новым проектам, постарайтесь закончить со старыми. Иначе незавершенные дела будут вас отвлекать.

Скорпион (24.10 – 22.11)

В это день рассчитывать на чужую помощь звезды не рекомендуют. Старайтесь решения принимать самому.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Любое ваше начинание – будет успешным: и на работе, и в любви. Будьте смелее

Козерог (22.12 – 20.01)

Старайтесь контролировать себя в этот день, не злоупотребляйте алкоголем, иначе может так быть, что на следующий день вам будет неудобно за свои поступки.

Водолей (21.01 – 18.02)

Хороший день для семейных Водолеев: смело стройте отношения, идите на свидание и делайте предложение. Для влюбленных 1 декабря – их день.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Хороший день для отдыха и семьи. Побудьте с семьей или любимым человеком.

Ранее "Комментарии" писали о том, что последний день зимы знаменателен тем, что может стать днем примирения с близким вам человеком.

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