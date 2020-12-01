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Гороскоп на 1 декабря 2020 для всех знаков зодиака

День, когда можно веселиться и развлекаться, освобождаясь от накопленного за последнее время негатива.

сегодня, 06:00
Автор:

Ольга Чародий

Сегодня 1 декабря, первый день  зимы. Что же нам рекомендует гороскоп, на что обращать внимание в течение дня? Об интуиции, и гармонии и многом другом читайте в нашем материале.

Гороскоп на 1 декабря 2020 для всех знаков зодиака

Фото из открытых источников

Овен (21.03 – 20.04)

Овнам рекомендуется более легко относиться к любым возможным сложностям в течение дня. Старайтесь  даже  на  работе или во время переговоров настраивать  себя на позитив.

Телец (21.04 – 21.05)

В этот  день не рекомендуется  усиленно заниматься спортом, Любые перенагрузки могут вызвать небольшие травмы.  Все должно быть в меру.

 

Близнецы (22.05 – 21.06)

В это  день у Близнецов может  быть переменчивое настроение, но, несмотря на  эмоциональные качели, старайтесь кругом видеть хорошее и не заострять свое  внимание на негативе.

 

Рак (22.06 – 22.07)

В первый день зимы Роки могут упасть в  депрессию. Падать духом категорически нельзя: послушайте  любимую музыку, посмотрите хороший фильм и настраивайтесь на положительные эмоции.

 

Лев (23.07 – 21.08)

Праздничное настроение Львов позитивно  отразится на любом корпоративе или  отдыхе с  друзьями. Постарайтесь все важные дела на работе перенести.

 

Дева (22.08 – 23.09)

 

Дева может податься творчеству и придумывать разные идеи на  работе и в быту. Если подключите фантазию, многие проекты на работе окажутся удачными.

 

Весы (24.09 – 23.10)

Прежде чем приступать  к новым проектам, постарайтесь  закончить со старыми. Иначе незавершенные дела будут вас отвлекать.

 

Скорпион (24.10 – 22.11)

В это  день рассчитывать  на чужую  помощь звезды не рекомендуют. Старайтесь решения принимать самому.

 

Стрелец (23.11 – 21.12)

Любое ваше начинание – будет успешным: и на работе, и в  любви. Будьте смелее

 

Козерог (22.12 – 20.01)

Старайтесь контролировать себя в этот  день,  не злоупотребляйте алкоголем, иначе может  так  быть, что на следующий день  вам будет неудобно за свои поступки.

 

Водолей (21.01 – 18.02)

Хороший день для семейных Водолеев: смело стройте  отношения, идите на свидание и делайте предложение. Для влюбленных 1 декабря – их  день.

 Рыбы (19.02 – 20.03)

Хороший день для отдыха и семьи. Побудьте с семьей или  любимым человеком.

Ранее "Комментарии" писали о том, что последний день зимы знаменателен тем, что может стать днем примирения с близким вам человеком. 


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Источник: https://mixnews.lv/goroskop/2020/11/30/goroskop-na-vtornik-1-dekabrya-dlya-kazhdogo-znaka-zodiaka/
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