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Гороскоп для всех знаков зодиака на 5 июля: кому стоит проявить настойчивость

Гороскоп на сегодня для всех знаков зодиака: Ракам стоит включить эгоизм, а Девам разобраться с финансовыми вопросами

сегодня, 07:38
Автор:

Виолетта Комаровская
Гороскоп для всех знаков зодиака на 5 июля: кому стоит проявить настойчивость

Совет на 5 июля для всех знаков зодиака: удача любит настойчивых.


Овен

Сегодня вы откроете в себе новые таланты. Вскоре они могут помочь вам получить дополнительный доход.


Телец

Успех придет к вам совсем неожиданно. Не ищите подводных камней, а просто воспользуйтесь шансом. 


Близнецы

Вам необходимо проявить настойчивость, чтобы получить желаемый результат. Возможно, в одни и те же двери придется постучать несколько раз.


Рак

Вам сегодня не помешает побыть немного эгоистом. Именно сейчас стоит ставить свои интересы выше интересов других. Иначе кто-то попробует воспользоваться вашей добротой в собственных целях. 


Лев

Если начнете какую-либо работу, постарайтесь не отвлекаться на пустяки, пока ее не завершите. Иначе процесс растянется надолго. И, не исключено, что вы вовсе не сможете поставить в нем точку сегодня. 


Дева

Сегодня благоприятный день для того, чтобы решать любые финансовые вопросы - от самых мелких до действительно важных. Деньги и удача вас любят. 


Весы

Ваша способность быстро концентрировать внимание на выполнении какой-либо задачи сегодня придется кстати. Вы быстро справитесь с работой и после отлично отдохнете. 


Скорпион

Чтобы избежать конфликта, постарайтесь избегать всего, что вас раздражает. Даже если вас будут провоцировать, сразу отходите в сторону. 


Стрелец

Сегодняшний день сыграет важную роль для вашего ближайшего будущего. В вашей жизни начинается новая светлая полоса. 


Козерог 

Вам необходимо проявить заботу по отношению к близким людям. Это поможет вам избежать славы черствого человека. 


Водолей 

Чтобы достичь мечты, вам осталось сделать последний шаг. Не откладывайте его в долгий ящик. А лучше возьмитесь за дело прямо сейчас.


Рыбы

Дело, за которое вы возьметесь с самого утра, заберет у вас много времени и сил. Но результат вас порадует. 


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