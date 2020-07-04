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Гороскоп для всех знаков зодиака на 4 июля: кого ждут перемены

Гороскоп на сегодня для всех знаков зодиака: Тельцам стоит отправиться по магазинам, а Весам немного потрудиться

сегодня, 07:26
Автор:

Виолетта Комаровская
Гороскоп для всех знаков зодиака на 4 июля: кого ждут перемены

Совет на 4 июля для всех знаков зодиака: изменять мир к лучшему стоит начать с себя.


Овен 

Этот день будет требовать от вас быстрой реакции. От того, на сколько оперативно вы сумеете сориентироваться в сложившейся ситуации, будет зависеть ваше дальнейшее благополучие. 


Телец

Отличный день для походов по магазинам. Вы сможете найти настоящие сокровища за копейки. 


Близнецы

Не откладывайте важное решение в долгий ящик. Если не определитесь со своим выбором сегодня, завтра это будет сделать еще сложнее. 


Рак

В этот день в вашей жизни могут начать происходить кардинальные перемены. Лучше вам быть к ним готовыми, хотя бы морально. 


Лев

Некая новость застанет вас врасплох. Возможно, все планы на выходные из-за этого придется резко изменить.


Дева

Вас одолеет усталость, справиться с которой будет крайне сложно. Она копилась в вас долгое время и избавиться от нее поможет лишь полноценный качественный отдых.


Весы

Не стоит рассчитывать на то, что желаемое приплывет к вам прямо в руки. Для достижения цели придется немного потрудиться. 


Скорпион

Чтобы вас услышали, придется кричать. Конфликта избежать вряд ли удастся, но в ваших силах не превратить его в стихийное бедствие. 


Стрелец

Перемены, которые начнут происходить в вашей жизни, могут немного вас напугать. Но отбросьте страх в сторону. Все перемены - к лучшему. 


Козерог

Сегодня вы будете крайне чувствительны к критике. Поэтому просто постарайтесь избегать любых разговоров, которые могут привести вас к разбору ваших ошибок. 


Водолей

Откажитесь от любых шумных вечеринок или компаний. Побудьте в кругу семьи или устройте вечер только для себя. 


Рыбы

Вы сможете добиться всего, чего захотите. Но при одном условии - если будете максимально уверены в собственных силах. 


Ранее "Комментарии" рассказывали, какие вопросы нужно непременно поднимать во время собеседования, устраиваясь на работу. 


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