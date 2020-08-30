Гороскоп для всех знаков зодиака на 30 августа: кому не стоит игнорировать советы со стороны

Совет на 30 августа для всех знаков зодиака: не стоит остро реагировать на критику, лучше поискать в ней конструктивное зерно.





Гороскоп для всех знаков зодиака

Овен

Чтобы открыть себе путь к мечте, вам нужно изменить в себе только одну вещь. Какую именно, вы знаете лучше других.





Телец

Ваше обаяние и красота сегодня придутся кстати. Воспользуйтесь ими с умом и результат вас приятно удивит.





Близнецы

Этот день буквально создан для того, чтобы вы отдохнули и набрались сил. Отложите всю работу до завтра.





Рак

Чувство долга и ответственности - прекрасное чувство. Оно поможет избежать обидной ошибки.





Лев

Отличный день, чтобы решить все спорные вопросы. Правильный путь найдется сам по себе.





Дева

Спешка - это ваш враг в любых начинаниях. Поэтому прежде чем взяться за что-то сегодня, хорошо обдумайте шаг за шагом.





Весы

Для максимальной эффективности сегодня придется выключить эмоции. Успех - в ваших руках.





Скорпион

Любые вопросы сегодня лучше решать коллективно. Самим вам отыскать лучшее решение вряд ли удастся.





Стрелец

Не стесняйтесь просить больше, чем вам предлагают. Вашу просьбу обязательно услышат и удовлетворят.





Козерог

Не стоит сегодня игнорировать советы более опытных людей. Со стороны некоторые вещи можно рассмотреть гораздо лучше.





Водолей

То, чего вы так ждали, наконец-то исполнится. Потерпеть придется, максимум, до вечера.





Рыбы

Сегодня вам очень поможет умение просчитывать все хода наперед. Вы добьетесь многого, приложив при этом минимум усилий.





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