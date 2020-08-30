Гороскоп для всех знаков зодиака на 30 августа: кому не стоит игнорировать советы со стороны

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Виолетта Комаровская
Совет на 30 августа для всех знаков зодиака: не стоит остро реагировать на критику, лучше поискать в ней конструктивное зерно.
Гороскоп для всех знаков зодиака
Овен
Чтобы открыть себе путь к мечте, вам нужно изменить в себе только одну вещь. Какую именно, вы знаете лучше других.
Телец
Ваше обаяние и красота сегодня придутся кстати. Воспользуйтесь ими с умом и результат вас приятно удивит.
Близнецы
Этот день буквально создан для того, чтобы вы отдохнули и набрались сил. Отложите всю работу до завтра.
Рак
Чувство долга и ответственности - прекрасное чувство. Оно поможет избежать обидной ошибки.
Лев
Отличный день, чтобы решить все спорные вопросы. Правильный путь найдется сам по себе.
Дева
Спешка - это ваш враг в любых начинаниях. Поэтому прежде чем взяться за что-то сегодня, хорошо обдумайте шаг за шагом.
Весы
Для максимальной эффективности сегодня придется выключить эмоции. Успех - в ваших руках.
Скорпион
Любые вопросы сегодня лучше решать коллективно. Самим вам отыскать лучшее решение вряд ли удастся.
Стрелец
Не стесняйтесь просить больше, чем вам предлагают. Вашу просьбу обязательно услышат и удовлетворят.
Козерог
Не стоит сегодня игнорировать советы более опытных людей. Со стороны некоторые вещи можно рассмотреть гораздо лучше.
Водолей
То, чего вы так ждали, наконец-то исполнится. Потерпеть придется, максимум, до вечера.
Рыбы
Сегодня вам очень поможет умение просчитывать все хода наперед. Вы добьетесь многого, приложив при этом минимум усилий.
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