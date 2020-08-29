Гороскоп для всех знаков зодиака на 29 августа: кому стоит идти на компромиссы

Совет на 29 августа для всех знаков зодиака: не нужно искать во всем выгоду. Лучше поступать так, как велит сердце.





Гороскоп для всех знаков зодиака

Овен

Этот день будет полон различных искушений. Если некоторым из них поддаться, то ничего страшного не случится. Даже наоборот.





Телец

Если хотите добиться своего, будьте настойчивыми. Вы будете звучать убедительно и ваши аргументы услышат.





Близнецы

Сегодня лучше не брать на себя роль лидера. Вероятнее всего, это будет вам не по плечу.





Рак

Предложение, которое вы сегодня получите, только на первый взгляд такое привлекательное. Прежде чем соглашаться, хорошенько разберитесь во всех подводных камнях.





Лев

Структурируйте свои желания. Не всем из них суждено сбыться, поэтому нужно направить энергию на исполнение самых главных.





Дева

Старайтесь избегать конфликтов. Вас будут провоцировать умышленно, чтобы подпортить вашу репутацию в глазах окружающих.





Весы

Этот день отлично подходит для того, чтобы начать все с чистого листа. Это может быть карьера, отношения или правильное питание. Выбирайте сами.





Скорпион

Многие вещи, которые казались вам странными, сегодня обретут новый смысл. Вы увидите их истинную сущность.





Стрелец

В отношениях с близкими людьми лучше сегодня искать компромиссы. Иначе конфликт может затянуться надолго.





Козерог

Не пытайтесь контролировать каждую мелочь. Так вы вряд ли получите наслаждение от происходящего вокруг.





Водолей

Этот день идеально подходит для различных романтических сюрпризов. Не игнорируйте свои порывы и порадуйте вторую половинку чем-то приятным.





Рыбы

Вам нужно аккуратно обращаться с деньгами. Вы рискуете растратить все, что откладывали на свою мечту.





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