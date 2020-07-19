Гороскоп для всех знаков зодиака на 19 июля: кому нужно прислушаться к интуиции

Совет на 19 июля для всех знаков зодиака: прислушайтесь к интуиции, чтобы избежать неприятностей.





Овен

Небольшие неприятности могут возникнуть из-за вашей рассеянности. Постарайтесь не упускать из виду важные детали, пусть даже очень мелкие.





Телец

Вы наконец-то сможете обрести внутреннее спокойствие и равновесие, о которых давно мечтали. Впереди вас ждет резкий поворот на пути к успеху и вы должны быть к нему готовы.





Близнецы

Сегодня друзья могут сделать вам очень интересное предложение. Не задумываясь, соглашайтесь. Вам необходимы яркие эмоции.





Рак

Проявите щедрость по отношению к своим близким. Не за горами то время, когда они оплатят вам тем же.





Лев

Этот день будет очень разнообразным на эмоции. Они могут быть как очень положительные, так и не самые приятные.





Дева

Вы сейчас в прекрасной форме и можете переделать столько дел, сколько захотите. Этим и займитесь.





Весы

Выполните обещание, которое дали сами себе. Пока не закроете эту страницу, не сможете начать новую.





Скорпион

Ваша интуиция будет очень чувствительна к любым изменениям ситуации. Прислушайтесь к ней и сможете с легкостью обойти все острые углы.





Стрелец

Старайтесь не перегружать себя работой в выходной день. На предстоящей неделе ее будет достаточно. Сегодня следует хорошо отдохнуть.





Козерог

Ваша ложь может сыграть с вами злую шутку и обернуть ситуацию против вас. Поэтому лучше ничего не додумывайте и говорите все, как есть.





Водолей

Каждый свой шаг пытайтесь просчитать наперед. Спонтанное решение сегодня обернется совсем не так, как вы себе запланируете.





Рыбы

Необходимую поддержку вы получите от человека, от которого даже не ожидаете ничего подобного. Подумайте, возможно вам стоит пересмотреть свое отношение к нему.





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