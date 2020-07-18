Гороскоп для всех знаков зодиака на 18 июля: кому лучше уехать из дома

Совет на 18 июля для всех знаков зодиака: ищите счастье в мелочах.





Овен

Отложите в сторону занятия, которые вам не по душе. Сегодня следует посвятить время своему внутреннему миру, семье и всевозможным удовольствиям.





Телец

Удачный день, чтобы отправиться за покупками. Лучше спланируйте их заранее, чтобы не потратить лишнего.





Близнецы

Попытка делать несколько дел одновременно сегодня не увенчается успехом. Так что лучше сразу правильно расставить приоритеты.





Рак

Прекрасное время, чтобы открыть для себя что-то новое. Вам крайне необходимы яркие эмоции и свежие впечатления.





Лев

Эти выходные вам лучше провести вдали от дома. Если есть возможность отдохнуть на природе, непременно ею воспользуйтесь. Вы почувствуете невероятный прилив сил.





Дева

Чтобы избавиться от мелких проблем, сегодня вам не понадобится ничего, кроме вашего желания. В остальном звезды вам помогут.





Весы

Вам следует держать свои эмоции при себе, или хотя бы попытаться не выражать их слишком ярко. В какой-то момент это может закончиться конфликтом.





Скорпион

Если вам кажется, что ваши друзья совершенно вас не понимают, не стоит на них обижаться. Возможно, ваши коммуникативные навыки сегодня, и правда, не на высоте.





Стрелец

Сегодня вам необходимо проявлять инициативу во всем. Так вы сможете достичь желаемого результата очень быстро.





Козерог

Переверните страницу и оставьте в прошлом то, что вас так сильно беспокоит. Изменить уже ничего не получится. Лучше просто об этом забыть.





Водолей

В этот день вы будете недовольны собой во многих сферах. Но это не означает, что вы действительно что-то делаете не так. Просто вы слишком самокритичны.





Рыбы

Будьте готовы, что на резкое изменение обстоятельств вам придется реагировать также мгновенно. Медлительность может дорого обойтись.





Ранее "Комментарии" рассказывали о том, какие знаки зодиака могут стать самыми лучшими женами.

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