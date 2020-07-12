Гороскоп для всех знаков зодиака на 12 июля: кому нужно прислушаться к чужим советам

Совет на 12 июля для всех знаков зодиака: прислушивайтесь не к советам сердца, а к советам разума.





Овен

Как ни странно, но сегодня чем больше вы будете делать передышек, тем больше успеете сделать. Усталость, напротив, снизит вашу продуктивность к минимуму.





Телец

Внимательно прислушивайтесь к советам, которые сегодня вам будут давать коллеги. Среди них может оказаться идея, которая в будущем поможет вам значительно улучшить материальное положение.





Близнецы

Не стоит жаловаться и сокрушаться на каждом шагу. Ваше плохое настроение будет притягивать к вам еще больше неприятностей.





Рак

Сегодня благоприятный день для того, чтобы устраивать свою личную жизнь. Смело отправляйтесь на прогулку туда, где, по вашему мнению, вас может поджидать ваша судьба.

Лев

Постарайтесь сегодня не растрачивать свою энергию зря. Впереди вас ждет очень активная рабочая неделя и заряд бодрости вам вскоре понадобится.





Дева

Деловые и финансовые сделки, по возможности, лучше перенести. Делу это не навредит, а у вас появится еще пара дней, чтобы обдумать все детали.





Весы

Решать важные вопросы придется через "не хочу". Откладывать ничего не стоит - можете потерять деньги.

Скорпион

Результаты вашей кропотливой работы может уничтожить одно неверное движение. Поэтому будьте крайне внимательны, особенно к деталям.





Стрелец

Яркие положительные эмоции вам гарантированны с самого утра. К вечеру градус яркости будет только повышаться.





Козерог

Лучшая защита для вас сегодня - это нападение. Если чувствуете, что ваши интересы пытаются ущемить, не молчите, а действуйте.





Водолей

Только ваша деликатность и выдержка сегодня позволят добиться желаемого. Можно еще подключить хитрость. Но тут важно не переборщить.





Рыбы

Вы будете притягивать к себе хороших людей, словно магнит. Воспользуйтесь моментом, чтобы с их помощью приблизиться к своей мечте.





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