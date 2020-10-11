Гороскоп для всех знаков зодиака на 11 октября: кому стоит уделить внимание близким

Совет на 11 октября для всех знаков зодиака: не делайте никаких выводов, пока не изучите ситуацию со всех сторон.

Гороскоп для всех знаков зодиака. Фото: tovarysh.life





Овен

Выяснение отношений со второй половинкой отложите на потом. Если чувствуете себе виноватым, просто извинитесь.





Телец

Вашим правилом на сегодня должно стать позитивное мышление. Вы способны силой мысли притянуть в жизнь положительные изменения.





Близнецы

Ставя перед собой грандиозную цель, не забывайте о том, что вам понадобится много сил и знаний. Займитесь самообразованием.





Рак

Идеальный день, чтобы провести его наедине с собой. Вам необходимо обрести гармонию.





Лев

Настроиться на продуктивную неделю поможет встреча с хорошими друзьями. Устройте себе необычный выходной.





Дева

В этот день вы можете смело приниматься за выполнение самых трудных задач. Звезды помогут вам со всем справиться.





Весы

Обидчивость вашего партнера может сильно накалить отношения между вами. Постарайтесь не усугублять ситуацию еще больше.





Скорпион

Сегодня вам предстоит сделать много монотонной работы. Наберитесь терпения — в конце дня вас ждет сюрприз.





Стрелец

С вами произойдет одно очень приятное событие. Но для начала придется немного попереживать.





Козерог

Родные люди нуждаются в вашем внимании. Найдите для них хотя бы немного времени.





Водолей

Вам будет непросто найти общий язык с окружающими из-за плохого настроения. Постарайтесь хотя бы не провоцировать конфликты.





Рыбы

Множество домашней работы, которая на вас свалится, заставит хвататься за несколько дел одновременно. Но лучше все же так не поступать.





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