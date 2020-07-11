Гороскоп для всех знаков зодиака на 11 июля: кто сможет заработать на творчестве

Совет на 11 июля для всех знаков зодиака: творческие занятия помогут восстановить внутреннюю гармонию.





Овен

Сегодня вы окажитесь в настоящей сказке. Любые ваши желания будут исполняться, стоит лишь вам об этом подумать.





Телец

Постарайтесь сегодня не отступать от намеченных планов. Даже небольшие коррективы могут перевернуть весь день с ног на голову.





Близнецы

Прежде чем ругать за что-то другого человека, поставьте себя на его место. Возможно, это позволит вам лучше понять, почему он поступил так или иначе.





Рак

Вас одолеет тоска по прошлому. И у этой тоски лицо конкретного человека. Если вы и правда так соскучились, может стоит дать вашим отношениям второй шанс?





Лев

Ваше терпение сегодня не попытается испытать только ленивый. Не поддавайтесь на провокации. Своей агрессией вы навредите сами себе.





Дева

Вам не стоит сегодня экспериментировать и пробовать что-то новое. Результат будет совсем не тот, что вы ожидаете.





Весы

Перестаньте заниматься самодеятельностью в тех сферах, которые касаются вашего здоровья. Сейчас важно четко следовать инструкциям, которые вам дали специалисты.





Скорпион

Ваши творческие порывы вырастут во что-то по-настоящему масштабное и стоящее. Вы даже сможете на этом немного заработать.





Стрелец

Смело можете сегодня нарушать правила. Риск и уверенность в себе приведут к успеху.





Козерог

Не верьте всему, что вам сегодня будут говорить. Даже если делать это будут крайне убедительно. Вас могут обвести вокруг пальца ради собственной выгоды.





Водолей

Очень благоприятный день для того, чтобы поставить точки во всех отношениях, которые не приносят вам никакой пользы и удовольствия. Распрощайтесь с такими людьми и почувствуете внутреннюю свободу.





Рыбы

Ваше ощущения мира очень сильно обострится. В какой-то момент даже может произойти переоценка ценностей.





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