kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 11.07.2020

BTC/USD

9248.79

ETH/USD

239.88

LTC/USD

44.30

НБУ 11.07.2020

USD/UAH

27.25

EUR/UAH

30.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг психология Гороскоп для всех знаков зодиака на 11 июля: кто сможет заработать на творчестве
commentss НОВОСТИ Все новости

Гороскоп для всех знаков зодиака на 11 июля: кто сможет заработать на творчестве

Гороскоп на сегодня для всех знаков зодиака: Тельцам следует четко соблюдать план действий, а Львам набраться терпения

сегодня, 07:35
Автор:

Виолетта Комаровская
Гороскоп для всех знаков зодиака на 11 июля: кто сможет заработать на творчестве

Совет на 11 июля для всех знаков зодиака: творческие занятия помогут восстановить внутреннюю гармонию.


Овен

Сегодня вы окажитесь в настоящей сказке. Любые ваши желания будут исполняться, стоит лишь вам об этом подумать. 


Телец

Постарайтесь сегодня не отступать от намеченных планов. Даже небольшие коррективы могут перевернуть весь день с ног на голову. 


Близнецы

Прежде чем ругать за что-то другого человека, поставьте себя на его место. Возможно, это позволит вам лучше понять, почему он поступил так или иначе. 


Рак

Вас одолеет тоска по прошлому. И у этой тоски лицо конкретного человека. Если вы и правда так соскучились, может стоит дать вашим отношениям второй шанс?


Лев

Ваше терпение сегодня не попытается испытать только ленивый. Не поддавайтесь на провокации. Своей агрессией вы навредите сами себе. 


Дева

Вам не стоит сегодня экспериментировать и пробовать что-то новое. Результат будет совсем не тот, что вы ожидаете. 


Весы

Перестаньте заниматься самодеятельностью в тех сферах, которые касаются вашего здоровья. Сейчас важно четко следовать инструкциям, которые вам дали специалисты.


Скорпион

Ваши творческие порывы вырастут во что-то по-настоящему масштабное и стоящее. Вы даже сможете на этом немного заработать.


Стрелец

Смело можете сегодня нарушать правила. Риск и уверенность в себе приведут к успеху. 


Козерог

Не верьте всему, что вам сегодня будут говорить. Даже если делать это будут крайне убедительно. Вас могут обвести вокруг пальца ради собственной выгоды.


Водолей

Очень благоприятный день для того, чтобы поставить точки во всех отношениях, которые не приносят вам никакой пользы и удовольствия. Распрощайтесь с такими людьми и почувствуете внутреннюю свободу. 


Рыбы

Ваше ощущения мира очень сильно обострится. В какой-то момент даже может произойти переоценка ценностей. 


Ранее "Комментарии" также рассказывали о том, какие знаки зодиака умеют отдыхать лучше всех


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!