Голубая Луна: у кого появится шанс внезапно разбогатеть

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Виолетта Комаровская
Довольно необычное явление ждет жителей планеты уже в эту субботу, 31 октября. На нами взойдет Голубая Луна. Некоторые знаки зодиака она не оставит без внимания и подарит уникальную возможность очень быстро разбогатеть. Хорошие финансовые новости астрологи прогнозируют Тельцам, Ракам, Овнам, Львам и Скорпионам, пишет "Московский комсомолец".
Финансовый гороскоп. Фото: uspehbogatstvo.ru
Овен
В вашей жизни совершенно неожиданно произойдет событие, связанное с деньгами. Вы получите хорошую прибыль, либо же сможете заключить выгодную сделку. Также этот день благоприятен для любых покупок.
Телец
Голубая Луна поможет Тельцам реализовать ту идею, о которой они даже мечтать перестали. Все это произойдет при довольно странных обстоятельствах. Но в результате благотворно скажется на вашем душевном и физическом состоянии.
Рак
31 октября Вселенная поможет Ракам осуществить давнее желание. И финансы в этом сыграют не последнюю роль. К тому же вы получите море поддержки от близких людей.
Лев
Голубая Луна поможет Львам получить повышение или же обрести желанную работу. В любом случае вас ждет успех на профессиональном поприще.
Скорпион
Удачу в карьере и различных делах этот день обещает и Скорпионам. Партнеры вас приятно удивят и помогут реализовать все задачи и цели, которые вы поставили перед собой.
Ранее "Комментарии" рассказывали, какие знаки зодиака могут разбогатеть уже в ноябре.
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