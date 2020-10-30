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Главная Новости Досуг психология Голубая Луна: у кого появится шанс внезапно разбогатеть
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Голубая Луна: у кого появится шанс внезапно разбогатеть

Значительно пополнить свой бюджет смогут представители сразу 5 знаков зодиака

сегодня, 13:22
Автор:

Виолетта Комаровская

Довольно необычное явление ждет жителей планеты уже в эту субботу, 31 октября. На нами взойдет Голубая Луна. Некоторые знаки зодиака она не оставит без внимания и подарит уникальную возможность очень быстро разбогатеть. Хорошие финансовые новости астрологи прогнозируют Тельцам, Ракам, Овнам, Львам и Скорпионам, пишет "Московский  комсомолец". 

Голубая Луна: у кого появится шанс внезапно разбогатеть

Финансовый гороскоп. Фото: uspehbogatstvo.ru

Овен

В вашей жизни совершенно неожиданно произойдет событие, связанное с деньгами. Вы получите хорошую прибыль, либо же сможете заключить выгодную сделку. Также этот день благоприятен для любых покупок. 

Телец

Голубая Луна поможет Тельцам реализовать ту идею, о которой они даже мечтать перестали. Все это произойдет при довольно странных обстоятельствах. Но в результате благотворно скажется на вашем душевном и физическом состоянии. 

Рак

31 октября Вселенная поможет Ракам осуществить давнее желание. И финансы в этом сыграют не последнюю роль. К тому же вы получите море поддержки от близких людей. 

Лев

Голубая Луна поможет Львам получить повышение или же обрести желанную работу. В любом случае вас ждет успех на профессиональном поприще.  

Скорпион

Удачу в карьере и различных делах этот день обещает и Скорпионам. Партнеры вас приятно удивят и помогут реализовать все задачи и цели, которые вы поставили перед собой. 

Ранее "Комментарии" рассказывали, какие знаки зодиака могут разбогатеть уже в ноябре. 


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