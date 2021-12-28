Год Тигра станет полосой неудач для трех знаков Зодиака: кто столкнется с трудностями

На пороге Новый 2022 год, который пройдет под покровительством Черного Водяного Тигра. Согласно прогнозу астрологов, для некоторых знаков Зодиака этот год не станет успешным — Львов, Скорпионов и Стрельцов ждет невезение, передает "Апостроф", ссылаясь на Rsute.

Год Тигра станет полосой неудач для трех знаков Зодиака - фото из открытых источников

Лев

Представители этого знака Зодиака должны готовиться к сложному периоду, который продлиться весь год. Неудачи ждут Львов практически во всех сферах жизни, включая финансовую. Астрологи объясняют — даже для незначительного дохода они должны будут прикладывать огромные усилия. Кроме того, Львам стоит опасаться потери репутации. При этом астрологи советуют не вешать нос и принять трудности, как жизненный опыт, который не раз еще пригодится.

Скорпион

Астрологи отмечают, что Скорпионы столкнулись с трудностями еще в уходящем году, однако проблемы придется решать и в 2022. Им грозят депрессии и стрессовые состояния. Но специалисты рекомендуют совладать с эмоциями и заниматься успокаивающими практиками. Некоторым из представителей этого знака Зодиака придется порвать со второй половиной, что может быть даже к лучшему. Астрологи отмечают, что в 2022 году Скорпионам нужно вооружиться терпением и мудростью, чтобы преодолеть препятствия на пути.

Стрелец

И для Стрельцов год Тигра не станет легким. Неприятности могут встречаться как в деловой, так и личной сфере жизни. Астрологи дают совет чаще и внимательнее прислушиваться к близким людям. Они могут направить на правильный путь и своими мудрыми советами помочь в решении непростых задач. Поддержку могут оказаться также и любимый человек, и партнеры по работе.

Ранее "Комментарии" писали, что нужно сделать до конца года каждому знаку Зодиака.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!