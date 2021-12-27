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Что нужно сделать до конца года каждому знаку Зодиака

Астролог Марьяна Кудряшова рассказала, что нужно успеть сделать каждому знаку Зодиака до конца 2021 года

сегодня, 13:35
Автор:

Светлана Шкурупий
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На пороге Нового года каждому человеку нужно завершить какие-то свои дела, отпустить прошлое или поставить определенные цели. Астролог Марьяна Кудряшова рассказала, какому знаку Зодиака на что стоит обратить внимание. 

Что нужно сделать до конца года каждому знаку Зодиака

Что нужно успеть до конца 2021 года / Фото: freepik

Овен

Представителям этого знака эксперт советует подумать о долгосрочной перспективе, так сказать, наметить себе цели на ближайшие 10 лет. В конце года вы уже можете заменить трансформацию в рабочем процессе. Определите для себя стремления и задачи в вопросах карьеры и личной жизни.

Телец

Тельцам до конца года основной акцент нужно сделать на процессе обучения. Если вы начнете чем-то новым заниматься, осваивать какой-то навык, то эта тема затянет вас на долгие годы. Если вы преподаете, то возможно стоит подумать об улучшении своей методики или заняться репетиторством/курсами по продаже своих знаний и т. д. 

Близнецы

Астролог советует Близнецам сосредоточиться на финансовых достижениях, в конце года или в начале 2022 будет возможность выгодно вложить деньги в какой-то проект или взять ипотеку. 

Рак

Представителям этого знака стоит обратить внимание на свое окружение и подумать, хотите ли вы идти в Новый год с этими людьми/любимым человеком? К концу декабря вы сможете дать себе ответ на этот вопрос и решение, которые вы примите, изменит вашу жизнь кардинально. Это может касаться не только личной жизни, но и рабочей. 

Лев

Львам необходимо позаботиться о своем здоровье и до конца года пересмотреть свой образ жизни. Возможно, стоит отказаться от пагубных привычек. Ставьте себе цели и достигайте их, есть шанс изменить свою жизнь на ближайшие 10-20 лет.

Дева

Людям, родившимся под знаком Девы, астролог рекомендует до конца года разобраться в себе. Для этого можно составить план и представить свое будущее в вопросах детей, хобби, творчества, своего дела, бизнеса или отдыха.

Весы

Представителям этого знака Зодиака стоит подумать над вопросами недвижимости и будущем своей семьи. Если хотите купить дом/квартиру, тогда поставьте себе до конца года конкретные целы и продумайте план, чтобы реализовать мечту. 

Скорпион

Скорпионам рекомендуют посмотреть трезвым взглядом на разговоры, обучение, финансы и поездки в грядущем году. Можно подумать по поводу взятия кредита на автомобиль в декабре, если есть такое желание. Это благоприятный период для подписания документов и завершения каких-то деловых моментов.

Стрелец

Астролог советует Стрельцам подумать о своем финансовом положении. Наметьте себе план, как вы будете действовать в 2022 году, чтобы улучшить эту сторону своей жизни. Так же стоит позаботиться о здоровье, возможно пропить курс витаминов. 

Козерог

Козерогам до конца года нужно проанализировать себя — как физически, так и психологически. Понять, чего вы хотите, какие у вас ценности. Может, они уже изменились? 

Водолей

Представителям этого знака нужно заняться своим подсознанием. Практикуйте медитацию, сходите к психологу, отпустите все "тяжелое" на душе, чтобы в Новый год войти со светлыми мыслями и намеченными планами. 

Рыбы

Рыбам также нужно оценить свое окружение до конца 2021 года. Может стоить сменить коллектив/команду/компанию? Оценивая, необходимо учесть все "за" и "против". У Рыб есть возможность заручиться поддержкой новых людей, главное — не упустить шанс.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие знаки Зодиака могут разбогатеть в 2022 году.


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Источник: https://www.wday.ru/astrology/chto-nuzhno-uspet-sdelat-do-konca-goda-kazhdomu-znaku-zodiaka/
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