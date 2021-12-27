Что нужно сделать до конца года каждому знаку Зодиака

На пороге Нового года каждому человеку нужно завершить какие-то свои дела, отпустить прошлое или поставить определенные цели. Астролог Марьяна Кудряшова рассказала, какому знаку Зодиака на что стоит обратить внимание.

Что нужно успеть до конца 2021 года / Фото: freepik

Овен

Представителям этого знака эксперт советует подумать о долгосрочной перспективе, так сказать, наметить себе цели на ближайшие 10 лет. В конце года вы уже можете заменить трансформацию в рабочем процессе. Определите для себя стремления и задачи в вопросах карьеры и личной жизни.

Телец

Тельцам до конца года основной акцент нужно сделать на процессе обучения. Если вы начнете чем-то новым заниматься, осваивать какой-то навык, то эта тема затянет вас на долгие годы. Если вы преподаете, то возможно стоит подумать об улучшении своей методики или заняться репетиторством/курсами по продаже своих знаний и т. д.

Близнецы

Астролог советует Близнецам сосредоточиться на финансовых достижениях, в конце года или в начале 2022 будет возможность выгодно вложить деньги в какой-то проект или взять ипотеку.

Рак

Представителям этого знака стоит обратить внимание на свое окружение и подумать, хотите ли вы идти в Новый год с этими людьми/любимым человеком? К концу декабря вы сможете дать себе ответ на этот вопрос и решение, которые вы примите, изменит вашу жизнь кардинально. Это может касаться не только личной жизни, но и рабочей.

Лев

Львам необходимо позаботиться о своем здоровье и до конца года пересмотреть свой образ жизни. Возможно, стоит отказаться от пагубных привычек. Ставьте себе цели и достигайте их, есть шанс изменить свою жизнь на ближайшие 10-20 лет.

Дева

Людям, родившимся под знаком Девы, астролог рекомендует до конца года разобраться в себе. Для этого можно составить план и представить свое будущее в вопросах детей, хобби, творчества, своего дела, бизнеса или отдыха.

Весы

Представителям этого знака Зодиака стоит подумать над вопросами недвижимости и будущем своей семьи. Если хотите купить дом/квартиру, тогда поставьте себе до конца года конкретные целы и продумайте план, чтобы реализовать мечту.

Скорпион

Скорпионам рекомендуют посмотреть трезвым взглядом на разговоры, обучение, финансы и поездки в грядущем году. Можно подумать по поводу взятия кредита на автомобиль в декабре, если есть такое желание. Это благоприятный период для подписания документов и завершения каких-то деловых моментов.

Стрелец

Астролог советует Стрельцам подумать о своем финансовом положении. Наметьте себе план, как вы будете действовать в 2022 году, чтобы улучшить эту сторону своей жизни. Так же стоит позаботиться о здоровье, возможно пропить курс витаминов.

Козерог

Козерогам до конца года нужно проанализировать себя — как физически, так и психологически. Понять, чего вы хотите, какие у вас ценности. Может, они уже изменились?

Водолей

Представителям этого знака нужно заняться своим подсознанием. Практикуйте медитацию, сходите к психологу, отпустите все "тяжелое" на душе, чтобы в Новый год войти со светлыми мыслями и намеченными планами.

Рыбы

Рыбам также нужно оценить свое окружение до конца 2021 года. Может стоить сменить коллектив/команду/компанию? Оценивая, необходимо учесть все "за" и "против". У Рыб есть возможность заручиться поддержкой новых людей, главное — не упустить шанс.

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