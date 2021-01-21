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Главные проблемы удаленной работы

Рабочие на дистанционной работе тратят много времени и сил на выполнение задач

сегодня, 23:00
Автор:

Кириєнко Анна

Аналитики платформы управления проектами для команд провели исследование и рассказали о главных проблемах дистанционной работы. Данную информацию предоставляет издание Asana.

Главные проблемы удаленной работы

Минусы удаленной работы. Фото: livejournal.com

Оказывается, что на удаленной работе работники стали тратить на 60 процентов больше времени не на саму работу, а на проведение корпоративных видео-встреч и координацию трудовых процессов.

В общем, эффективности работников дома мешают 3 фактора: большой объем задач, избыток электронных сообщений и видео-встречи.

Чтобы найти эти факторы, был проведен опрос тринадцати тысяч людей из разных уголков мира, которые были вынуждены перейти на дистанционную работу во время пандемии коронавируса.

Аналитики заметили, что у 87% рабочих возникала проблема — они задерживались и работали сверхурочно.

Это связано с тем, что большинству людей все же довольно трудно переключаться с домашних дел на работу. Значительная часть опрошенных рассказали, что во время удаленного формата работы, они начали чувствовать эмоциональное выгорание.

Также, 62 процента из всех опрошенных чувствовали "синдром самозванца". Это психологическое явление, при котором человек не способен приписать свои достижения собственным качествам, способностям и усилиям. Несмотря на внешние доказательства их способности, люди, подверженные синдрому, продолжают быть уверенными в том, что они не заслуживают успеха, которого достигли. Чаще всего с этой проблемой сталкивались работники, у которых есть дети.

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Источник: https://asana.com/resources/anatomy-of-work
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