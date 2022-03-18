Фортуна помогает: какие знаки Зодиака родились под счастливой звездой

Есть люди, которых удача преследует буквально на каждом шагу, потому что Фортуна всегда смотрит их строну. Как оказалось, таким везением могут похвастаться не многие. Астролог назвала представителей зодиакального круга, которые родились под счастливой звездой.

Кто из знаков Зодиака является везунчиком (фото из открытых источников)

Козерог

Родившимся под знаком Козерога довольно часто везет в жизни. Стоит подчеркнуть, что представители этого земного знака всегда стремятся к успеху и готовы работать 24 часа в сутки ради финансовой независимости, чтобы ни в чем не нуждаться. Представители знака не боятся брать на себя ответственность, идут напролом. Они не страшатся трудностей и препятствий на пути. За такую настойчивость, решительность и целеустремленность Фортуна их любит.

Лев

Ключом к успеху являются уверенность в себе, целеустремленность и решительность. Всеми этими качествами обладают Львы. Эти люди зачастую притягивают к себе положительную энергию и дарят ее окружающим. Львы всегда четко знают, чего хотят от жизни. Они сильные лидеры, которые способны повести толпу за собой.

Водолей

Водолеев, без сомнения, можно назвать умными, проницательными и при этом эксцентричными. Зачастую представители знака окружены силами хаоса и перемен. Это значит, что изменения в жизни часто носят радостный характер и делают Водолеев счастливыми. Они склонны к креативу, модернизации, новшествам. Водолеи никогда не упустят шанс, если Фортуна его предоставляет. Все это благодаря тому, что представители знака родились под счастливой звездой.

Дева

Этот знак зодиака очень трудолюбивый. Благодаря целеустремленности и решительности, Девам удается достигать вершин в жизни и становиться богатыми. Представители знака стараются жить полной жизнью, чтобы потом было о чем рассказывать своим внукам.

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