Гороскоп на 21 июля: кому не стоит сегодня врать

Совет на 21 июля для всех знаков зодиака: позвольте себе сегодня немножко больше.





Овен

Вам стоит быть сегодня максимально решительными. Лучше ошибиться в своем выборе, чем не сделать его совсем и упустить свое счастье из-под носа.





Телец

Сегодня вас ждет неожиданная встреча с объектом вашей симпатии. Не пытайтесь выдавать себя за того, кем вы не являетесь, и вполне возможно, что обычная встреча перерастет в нечто большее.





Близнецы

Каждый свой шаг перепроверьте дважды. Есть вероятность из-за невнимательности допустить обидную ошибку.





Рак

Творческое мышление поможет сегодня сделать шаг вверх по карьерной лестнице. Так что включайте креатив на максимум.





Лев

Честность поможет вам избежать конфликта со второй половинкой. Ложь, напротив, будет быстро раскрыта и только усугубит ваше положение.





Дева

Не стоит сравнивать себя с другими людьми. Даже если у вас что-то получается хуже, чем у других, просто поставьте перед собой более высокую планку и стремитесь к ней.





Весы

Тандем с близким человеком поможет решить важную задачу. Так что не отказывайтесь от помощи, если вам ее предложат.





Скорпион

Вам обязательно нужно сегодня составить список всех своих побед за последнее время. Это поднимет вашу самооценку и улучшит настроение.





Стрелец

Возможно, получить желаемое с первого раза у вас не получится. Но не нужно сдаваться. Вторая попытка точно будет успешной.





Козерог

В романтической сфере доверьтесь сегодня чувствам. Они укажут, как поступить правильнее всего.





Водолей

Водолеям, у которых есть дети, стоит посвятить этот день им. Ваши наставления сегодня будут звучать убедительно и воспитательный процесс пройдет для всех максимально безболезненно.

Рыбы

В конфликтной ситуации проявите свою деликатность. Это значительно возвысит вас в глазах окружающих.





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