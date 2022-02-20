Астрологи назвали трех счастливчиков, у которых исполнятся мечты в 2022 году

Помните, что вы приказали во время курантов в ночь с 31 декабря на 1 января? У некоторых знаков Зодиака их желания в этом году имеют все шансы осуществиться. Так, планеты прочат трем знакам Зодиака особую удачу в 2022 году. Так что врывайтесь в год Тигра смело и не бойтесь своих желаний.

Гороскоп (фото из открытых источников)

Овен

Астрологи говорят, что "черная" полоса, догнавшая многих представителей знака в 2021-м, подходит к концу. В этом году вы будете вознаграждены за тяжелый труд, к вам вернется вера в себя, а мечты начнут сбываться, особенно в финансовой сфере.

Лев

Не исключено, что в 2022 году Львы получат очень соблазнительное предложение по работе. В результате количество денег на банковском счете в разы увеличится. Изменится и ваша повседневная жизнь к лучшему, ведь увеличение доходов будет влиять на все. И вы с легкостью можете реализовать все свои заветные мечты.

Козерог

Козерогов в 2022 году ждет удача в личной и в рабочей сферах. Ваше любимое занятие начнет приносить дополнительный доход. В результате вам удастся обрести финансовую независимость и исполнить все свои заветные мечты.

Напомним, актуальный гороскоп на эту неделю имеет положительный прогноз для представителей разных знаков Зодиака. Узнайте, что ждет вас 21 – 27 февраля 2022 года. Финальная неделя февраля станет очень интересной и спонтанной для многих знаков Зодиака, а кому-то удастся ощутимо улучшить свою жизнь и выйти на новый уровень, передает Радио Maximum. Что же звезды предсказывают для вас? Читайте гороскоп, чтобы быть готовым к любым неожиданностям судьбы.

Так, Овнов ожидает насыщенная, но приятная неделя, когда большинство планов удастся реализовать без чрезмерных усилий. Конечно, для этого следует не игнорировать тайм-менеджмент. Попытайтесь вести дневник или планер, чтобы точно ничего важного не забыть и успеть отдохнуть. Начинается очень удачный период.

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