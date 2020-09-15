Доказано: плохое настроение приносит пользу здоровью

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Светлана Шкурупий
Многое в нашей жизни зависит от настроения. Казалось, бы позитивный настрой является признаком хорошего самочувствия и душевного спокойствия, а вот плохое настроение говорит об обратном. Но психологи готовы спорить с этим утверждением, ведь ученым удалось доказать, что плохое настроение полезно для здоровья. Об этом сообщает издание Huffingtonpost.
плохое настроение | fizkes
Профессор психологии Джозеф Форгас заявил, что в некоторых случаях грустить можно и даже нужно для здоровья. Например, временное плохое настроение улучшает память, побуждая к аналитическому мышлению и требуя большего внимания к деталям.
Также негативные эмоции способны усилить креативность, именно поэтому, в грустном состоянии у людей часто рождаются красивые стихи, песни, картины, скульптуры и другие шедевры искусства.
Психолог говорит, что плохое настроение вызывает в нашем мозге чувство беспокойства или какой-то угрозы, а это повышает внимательность при общении с другими людьми. Мы более внимательно следим за поведением и словами собеседника и можем лучше понять его намерения.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, как поднять себе настроение, когда ничего не хочется.
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