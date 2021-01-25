Доказано, что бесплодие и стресс идут рука об руку

Если вы боретесь с бесплодием, вам, вероятно, не чуждо чувство стресса. Временами может казаться, что ваша ситуация безвыходная и подавляющая, но существуют способы уменьшить ваше беспокойство.

Стресс у женщин. Фото: lifehacker.ru

Признайте свои чувства. Бесконечные анализы и ожидание во время безуспешных попыток зачать ребенка могут обернуться эмоциональным, физическим и финансовым истощением. Первым шагом в снижении стресса является понимание, что чувства, которые вы испытываете, являются совершенно нормальными.

Поделитесь своими опасениями и задайте вопросы. Вы можете обратиться к консультанту по вопросам бесплодия, психологу или присоединиться к группе поддержки, так как встречаясь с другими бесплодными парами, вы поймете, что не одиноки.

Позвольте себе плакать и злиться. Не пытайтесь подавлять свои чувства гнева, вины или печали. Рассматривая и выпуская свои эмоции, вы почувствуете себя намного лучше.

Ведите дневник. Дневник может стать для вас утешительным другом, который никогда не бывает слишком зол, расстроен или занят, чтобы слушать вас. А самое лучшее – он доступен даже в 3 часа ночи, когда вы не можете позвонить своей подруге.

Оставайтесь на связи с семьей и друзьями. Если ваши друзья и родственники не осведомлены о вашем бесплодии, расскажите им через что вы проходите.

Общайтесь со своим партнером. Бесплодие может повлиять на брак, часто вызывая невысказанное негодование, чувство неполноценности, сексуальное давление и напряжение между партнерами.

Добавьте немного нежности в отношения. Еще один способ восстановить связь с вашим партнером – вернуть нежность в отношения. Например, вы можете приготовить мужу его любимое блюдо, купить ему забавный подарок, просто обнять, пойти на прогулку, держась за руки, сделать массаж и т.д.

Найдите способы уменьшить стресс. Некоторые люди считают, что бодрящая прогулка или новое хобби способны снять напряжение. Другие обнаруживают, что общение с близкими людьми, медитация, посещение терапевта, занятия йогой помогают им чувствовать себя лучше.

Учитесь дышать. Еще один хороший способ успокоиться — практиковать глубокие дыхательные техники.

Следите за своим питанием. Постарайтесь сократить потребление сахара, соли, насыщенных жиров и белой муки. Также необходимо уменьшить или исключить из своего рациона химические добавки, алкоголь и кофеин, включая колу, кофе, черный чай и горячее какао.

Ранее "Комментарии" писали, что мужское бесплодие сегодня все чаще препятствует зачатию детей.

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