Доказано, что бесплодие и стресс идут рука об руку

Язык
Coinspot 25.01.2021
BTC/USD
34638.82
ETH/USD
1413.03
LTC/USD
144.87
НБУ 25.01.2021
USD/UAH
28.30
EUR/UAH
34.40
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Седлецкая Татьяна
Если вы боретесь с бесплодием, вам, вероятно, не чуждо
чувство стресса. Временами может казаться, что ваша ситуация безвыходная и
подавляющая, но существуют способы уменьшить ваше беспокойство.
Стресс у женщин. Фото: lifehacker.ru
Признайте
свои чувства. Бесконечные анализы и ожидание во время безуспешных попыток зачать ребенка
могут обернуться эмоциональным, физическим и финансовым истощением. Первым
шагом в снижении стресса является понимание, что чувства, которые вы
испытываете, являются совершенно нормальными.
Поделитесь
своими опасениями и задайте вопросы. Вы можете обратиться к консультанту по вопросам
бесплодия, психологу или присоединиться к группе поддержки, так как встречаясь
с другими бесплодными парами, вы поймете, что не одиноки.
Позвольте
себе плакать и злиться. Не пытайтесь подавлять свои чувства гнева, вины или
печали. Рассматривая и выпуская свои эмоции, вы почувствуете себя намного лучше.
Ведите
дневник. Дневник может стать для вас утешительным другом, который никогда не бывает
слишком зол, расстроен или занят, чтобы слушать вас. А самое лучшее – он
доступен даже в 3 часа ночи, когда вы не можете позвонить своей подруге.
Оставайтесь
на связи с семьей и друзьями. Если ваши друзья и родственники не осведомлены о вашем бесплодии,
расскажите им через что вы проходите.
Общайтесь
со своим партнером. Бесплодие может повлиять на брак, часто вызывая невысказанное негодование,
чувство неполноценности, сексуальное давление и напряжение между партнерами.
Добавьте
немного нежности в отношения. Еще один способ восстановить связь с вашим партнером – вернуть
нежность в отношения. Например, вы можете приготовить мужу его любимое блюдо, купить
ему забавный подарок, просто обнять, пойти на прогулку, держась за руки,
сделать массаж и т.д.
Найдите
способы уменьшить стресс. Некоторые люди считают, что бодрящая прогулка или новое хобби
способны снять напряжение. Другие обнаруживают, что общение с близкими людьми,
медитация, посещение терапевта, занятия йогой помогают им чувствовать себя
лучше.
Учитесь
дышать. Еще один хороший способ успокоиться — практиковать глубокие дыхательные
техники.
Следите
за своим питанием. Постарайтесь сократить потребление сахара, соли, насыщенных жиров и белой
муки. Также необходимо уменьшить или исключить из своего рациона химические
добавки, алкоголь и кофеин, включая колу, кофе, черный чай и горячее какао.
Ранее "Комментарии" писали, что мужское бесплодие сегодня все чаще препятствует зачатию детей.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости