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До добра не доведет: почему нельзя спать напротив зеркала

С отражением в зеркалах связано немало примет во всем мире

сегодня, 17:55
Автор:

Светлана Шкурупий

Пожалуй, каждый хоть раз слышал о том, что нельзя спать напротив зеркала, потому что это приведет к проблемам. Психологи и эксперты по фэн-шуй более детально рассказали, в чем же опасность зеркала.

До добра не доведет: почему нельзя спать напротив зеркала

фото из открытых источников

Суеверные люди не вешают в спальне зеркал, потому что считают их проводниками в другой мир, ведь с помощью этого предмета люди когда-то гадали и вызывали духов. И чаще всего делали это в ночное время. И несмотря на то, что сейчас мало кто верит в приметы, некоторые опасаются спать напротив зеркала. 

Эзотерики считают, что зеркало служит порталом, которое может втянуть душу спящего человека и она там заблудится. Еще говорят, что девушка, которая спит напротив зеркала, может остаться незамужней, потому что этим отпугивает свое счастье. 

Специалисты по фен-шуй рассказывают, что зеркало может нарушить положительную энергию в комнате, поэтому необходимо следовать нескольким правилам. Если в вашей спальне висит зеркало, то оно обязательно должно быть круглым, без узоров, а еще в нем не должны отражаться углы комнаты, потому что там могут таиться злые духи. 

Кроме этого, категорически нельзя размещать зеркала друг напротив друга, потому что вы создадите бесконечный коридор, а это не сулит ничем хорошим. 

Психологи же считают, что спать нельзя напротив зеркала тревожным людям, потому что они могут испугаться своего отражения, резко проснувшись. А еще видя себя боковым зрением, человеку будет казаться, что за ним кто-то наблюдает, из-за этого нервная система будет подвергаться стрессу. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему опасно спать до обеда в выходные.


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Источник: https://www.goodhouse.ru/family_and_children/psihologiya/pochemu-nelzya-spat-naprotiv-zerkala/?from=main_middle
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