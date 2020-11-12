До добра не доведет: почему нельзя спать напротив зеркала

Пожалуй, каждый хоть раз слышал о том, что нельзя спать напротив зеркала, потому что это приведет к проблемам. Психологи и эксперты по фэн-шуй более детально рассказали, в чем же опасность зеркала.

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Суеверные люди не вешают в спальне зеркал, потому что считают их проводниками в другой мир, ведь с помощью этого предмета люди когда-то гадали и вызывали духов. И чаще всего делали это в ночное время. И несмотря на то, что сейчас мало кто верит в приметы, некоторые опасаются спать напротив зеркала.

Эзотерики считают, что зеркало служит порталом, которое может втянуть душу спящего человека и она там заблудится. Еще говорят, что девушка, которая спит напротив зеркала, может остаться незамужней, потому что этим отпугивает свое счастье.

Специалисты по фен-шуй рассказывают, что зеркало может нарушить положительную энергию в комнате, поэтому необходимо следовать нескольким правилам. Если в вашей спальне висит зеркало, то оно обязательно должно быть круглым, без узоров, а еще в нем не должны отражаться углы комнаты, потому что там могут таиться злые духи.

Кроме этого, категорически нельзя размещать зеркала друг напротив друга, потому что вы создадите бесконечный коридор, а это не сулит ничем хорошим.

Психологи же считают, что спать нельзя напротив зеркала тревожным людям, потому что они могут испугаться своего отражения, резко проснувшись. А еще видя себя боковым зрением, человеку будет казаться, что за ним кто-то наблюдает, из-за этого нервная система будет подвергаться стрессу.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему опасно спать до обеда в выходные.

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