Дни для релакса и любви к себе: лунный прогноз на 12-13 ноября

Косметология

В эти дни побалуйте свой организм детокс-меню и фиточаями. Также избавит от токсинов, а вместе с этим и от лишних килограммов сауна и массаж. В линейке ухода за лицом используйте питательную косметику и результат не заставит себя долго ждать. А вот волосы на убывающую луну лучше не стричь. Но можно выполнять остальные ухаживающие процедуры — оздоровить волосы, сделать укладку, покрасить брови и ресницы.

Здоровье и питание



Завтра лучше избегать "горячительных" напитки. А в пятницу устройте разгрузочный день, отменив мясо и углеводы в виде мучного и каш из вашего меню. Пусть рацион будет полон овощей, фруктов, зеленью и кореньями.

Спорт и фитнес

В зале займитесь йогой — эти дни благоприятны для оздоравливания позвоночника, в особенности шейного отдела. А медитация поможет вам максимально расслабиться и восстановить силы.

Дом, сад и огород



Все работы по освобождению участка от растений, спиливание веток под серьезным запретом. А вот землю удобрять можно и нужно — поэтому, вместо того, чтобы вынести на помойку листья и ботву, оставьте это для перегноя в земле. День также идеально подходит для любых домашних дел.

Ранее "Комментарии" писали о том, что горячий компот из сухофруктов, цитрусов и специй – отличный вариант напитка в сезон простуд. Кроме того, этот антивирусный микс еще и вкусный. На приготовление двух литров компота нужно будет выделить около 1,5 часа.





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