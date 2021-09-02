Что такое болезнь победы: всем высокомерным посвящается

Финский писатель и исследователь Ари Турунен пытается выяснить, почему надменная и пренебрежительное поведение такая привычная для людей и как справиться с этим совершенно негативным проявлением. Для этого он написал книгу "История тщеславия", которая украинском языке вышла в Издательстве Анетта Антоненко, пишет телеграм-канал Іn book we trust.

Болезнь победы. Фото Freepik

Публикуем отрывок из книги:



Помрачение ума — это химический процесс, который содержит определенную нотку драматизма. Александр Великий завоевал всю Центральную Азию, и это, конечно, было для него много. Уже в Египте Александр объявил себя сыном бога Амона и попытался заставить своих боевых товарищей ему поклоняться.



Завоеватели обычно делают все, что угодно, но все имеет свой предел. Александр навеселе сжег персидский столицу Персеполь и убил военачальника клети, ибо восхвалял отца Александра Филиппа больше самого Александра. Поэтому в Александра развилась аллергия на различные поривнення и критику.



Некоторые ставит себя вровень с богами и даже выше. В 1966 году на пике своей славы Джон Леннон заявил, что христианство должно пойти. Христианство исчезнет и ссохнется. "Я прав", — заявил он и продолжил: "Будущее докажет, что я прав". После этого он сказал свою знаменитую фразу: "Теперь мы более популярны, чем Иисус". Американские радиостанции начали бойкотировать Beatles и организовали публичное сожжение пластинок. Посыпались смертельные угрозы. Джон Леннон извинился, но это не прекратило поток писем ненависти. На концерте в Бостоне для защиты группы понадобилось более 400 полицейских и охранников.



Леннон имел ироническую характер, но его заявление о большей бога популярность Beatles является наглядным примером полного отсутствия чувства мер, которая приходит с успехом. От успеха ум может потьмаритися у кого.



Для обозначения этого явления существует специальный термин "болезнь победы". Его впервые использовали во время Второй мировой войны. Японцы заболели болезнью победы, когда в 1937 году им удалось победить Китай. Опьяненные победы, в 1941 году они напали на Перл-Харбор. После этого японцы одну за другой выигрывали сражения на Тихом океане и в Юго-Восточной Азии. Благодаря этим победам японцам хватило смелости расширить территорию обороны, что, впрочем, обернулось значительными трудностями. Болезнь достигла своего пика в битве за Мидуэй в 1942 году, в которой Япония потерпела сокрушительное поражение.

Успех часто трудно дается морально, что подтверждает мания величия Александра Великого. К симптомам болезни относятся преувеличена вера пациента в собственную значимость и его убежденность в том, что только избранные люди способны оценить его гениальность.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о особенность политики или мания величия : что стоит за высказываниями Путина об Украине.

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