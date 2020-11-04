Что разрушает жизнь женщины: три негативные установки

Некоторые психологические установки, которые дают себе женщины, разрушают их жизнь и отношения с мужчиной. Семейный психолог и телеведущий Марк Бартон рассказал, что это за установки и почему ими не следует пользоваться.

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Я боюсь, что больше никого не встречу

Многие женщины остаются в отношениях, которые им не приносят никакой радости и удовольствия, только потому что боятся остаться одни и не встретить более достойного мужчины. Это тревожная установка, ведь она "убивает" самооценку, женственность, чувственность и уверенность в себе. Но это лишь субъективное мнение, которое вполне возможно, навязал вам ваш партнер. Но боятся не стоит, попробуйте поменять свою жизнь.

Я обязательно поменяю его, со мной он станет лучше

В этот момент женщина наделяет себя правом быть для своего мужчины мамочкой, наставницей, начальницей. Вы начинаете применять разные манипулятивные и насильственные техники и даже завуалированный шантаж. Пытаясь отучить его от общения с друзьями, от алкоголя, от охоты, от рыбалки, вы забываете, что он такой, какой он есть.

Спросите у своего мужчины, хочет ли он ради вас отказываться от своих привычек и увлечений. Согласуйте свой план с ним. Готов ли он? Вряд ли. И если он не планирует меняться, то ничего менять не надо, только силы и нервы потратите.

Все поменяется само по себе

Плыть по течению — большая ошибка. Если отношения рушатся или просто не приносят счастья, надеяться на то, что по какой-то нелепой случайности они начнут радовать ваше сердце, не стоит. Не бывает такого, что на ровном месте что-то станет по-другому.

Отношения мужчины и женщины — это движение друг другу навстречу. Если кто-то один движется, а второй стоит на месте — это бесполезная работа. Либо оба стоят на месте — тоже бесполезно. Действия должны быть, и они должны быть взаимными.

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