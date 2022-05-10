Что пророчат звезды: гороскоп на 10-15 мая для всех знаков Зодиака

Продолжается Коридор затмений, а в этот период могут происходить различные "переломные" события и ситуации. Сейчас украинцы переживают непростые времена и живут в исторических событиях. Новый месяц может принести перемены, не только нашей стране, но и человечеству. Астрологи рассказали, что ждет каждого знака Зодиака с 10 по 15 мая.

(фото из открытых источников)

Овен

Представители этого знака будут заняты деловой сферой и финансовыми вопросами. У Овнов может появиться желание развивать бизнес, разобраться со счетами, закрыть долги и т. д. Благодаря упорному труду, этот знак сможет повысить свой доход, но не стоит забывать о здоровье.

Телец

Людям, родившимся под этим знаком, звезды советуют научиться отпускать все старое и бесперспективное. На их место придет что-то новое и вдохновляющее. Тельцам на этой неделе стоит потрудиться и быть активными, тогда они смогут одержать победу в любых начинаниях.

Близнецы

Астрологи рекомендуют Близнецам пересмотреть свой образ жизни и свои убеждения, которые, возможно, вас ограничивают в чем-то. Это хорошее время для развития свих внутренних способностей, прислушивайтесь к своей интуиции.

Рак

Представители этого знака на этой неделе могут отправиться в путешествия и решать вопросы купли-продажи. Это благоприятная неделя, чтобы решить какие-то конфликтные ситуации и сделать переоценку существующих взаимоотношений.

Лев

С 10 по 15 мая у Львов могут произойти перемены в личной жизни, а также они коснутся места жительства, возможно будут решаться вопросы с недвижимостью. Неделя обещает быть яркой и то, что произойдет в этот период, будет с вами последующие месяцы.

Дева

Людям, родившимся под этим знаком, нужно будет изменить тактику своего поведения и возможно как-то по-другому начать планировать свою жизнь. Прошлое может напомнить о себе. Стоит уделить внимание детям, супругу или любимому человеку, а также пересмотреть ваши отношения.

Весы

На этой неделе у Весов будет много работы, но не стоит забывать о физическом и психологическом здоровье. Проявляйте к себе заботу, тогда у вас будет больше энергии, чтобы сделать рывок в карьере и улучшить свое финансовое положение.

Скорпион

Этот знак будет активно принимать участие в различных мероприятиях, и эта активная работа может повлиять на личную жизнь. Возможно Скорпионы встретят свою любовь. Астрологи говорят, что Скорпионы сейчас обладают способностью притягивать деньги, поэтому не стоит упускать возможности.

Стрелец

Перемены могут произойти в разных сферах жизни. Стрельцы могут столкнуться с критикой и возмущениями, которые будут касаться каких-то решений, но близкое окружение их поддержит. Этот знак сможет достичь поставленной цели, важно лишь определиться, чего конкретно он хочет.

Козерог

Представители этого знака могут быть заняты какими-то судовыми решениями, которые застанут врасплох. Но при этом у Козерогов может произойти полезное знакомство, и поддержка влиятельного человека поможет сохранить ресурсы.

Водолей

Неделя для Водолеев может быть насыщенной, потому что они хотят кардинально изменить свою жизнь, а поэтому думают о смене места жительства, дополнительном образовании, возможно, рабочей поездке или изучением иностранных языков. В любом случае перемены будут, но важно не делать поспешных выводов.

Рыбы

Этот знак может получить новые проекты на работе и возможность для дальнейшего развития. Возможно трудоустройство на прежнюю работу, много командировок по работе, дополнительные заработки. Если же произошло событие какого-то негативного характера, например, увольнение или разрыв с партнером, то Рыбам не стоит расстраиваться, потому что это принесет в их жизнь улучшение.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, каких знаков Зодиака в мае 2022 года ждет удача.

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