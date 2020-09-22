Будь решителен и трудолюбив: как побыстрее повысить свою самооценку

Многие мужчины страдают из-за низкой самооценки. Но не стоит отчаиваться, ведь это та проблема, которую вполне можно преодолеть. Для этого необходимо лишь настроиться на правильные мысли и предпринять ряд необходимых действий. Сегодня с помощью портала mport мы расскажем тебе, что нужно делать в первую очередь.

Слушай конструктивную критику

Умей воспринимать критику. Она поможет тебе разобраться в твоих недостатках. Но для начала убедись в том, что критика конструктивная. Твоя самооценка очень быстро упадет ниже плинтуса, если ты будешь слушать любое мнение других людей.

Оставь за собой право на ошибку



Ты простой человек и вполне можешь ошибаться. Не впадай в депрессию от того, что не все получилось, как ты хотел. Настройся на то, чтобы все исправить и достичь своей цели. Это поможет поднять самооценку.

Не давай себя унижать

Учись противостоять тем, кто желает унизить тебя. Но достичь успеха на этом поприще можно только если ты уверен в себе. Веди себя сдержано и достойно и тогда у недругов не будет иного выбора, кроме как отступить.

Помни о главном

Твои друзья и близкие любят тебя и вероятно имеют на это причины. Например, твои достижения и положительные качества. Никогда не забывай об этом.

Не сдавайся

Ленивому и неопрятному человеку очень сложно чувствовать себя уверенно. Даже если ты опустился совсем немного и лишь самую малость имеешь неряшливый вид, это уже станет поводом хандрить. Поэтому всегда будь в тонусе и не теряй контроль над своей жизнью.

Сделай над собой усилие и низкая самооценка отправится куда подальше. Также издание "Комментарии" расскажет о главных признаках рационального мышления.

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