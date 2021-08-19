Что нужно для счастливой жизни: пять "ингредиентов"

Счастливая жизнь заключается не только в деньгах, блеске и гламуре, но и во внутренней гармонии, любви и душевном спокойствии. Эксперты рассказали, какие ингредиенты счастливой жизни доступны каждому, просто не все умеют ими пользоваться.

Что нужно для счастливой жизни (фото из открытых источников)

Акцент на позитиве

Не ищите во всем негатив и подвохи, постарайтесь сосредоточиться только на позитивных мыслях и добрых делах. Счастливая жизнь — неидеальна, у всех бывают трудности, но позитивное мышление помогает преодолеть все препятствия.

Доброе дело каждый день

Счастливая жизнь заключается в отношении к мелочам. Постарайтесь каждый день совершать какое-то доброе дело, например, помогите соседке донести сумки или возьмите из приюта домашнее животное. Независимо от того, насколько малы ваши усилия, они помогут увеличить общее количество добра на планете.

Чувство благодарности

Научитесь благодарить Вселенную за все, что у вас есть, особенно, в моменты, когда чувствуете, что подавлены и разбиты. Способность ценить то, что у вас есть, — вот, на чем основывается счастливая жизнь.

Упрощайте!

Помните, что лучшие вещи в жизни — это не вещи. Наведите порядок в своих мыслях и доме, храните только то, что действительно вам приносит радость и удовольствие.

Отпускайте!

Научитесь избавляться от ненужных вещей и людей, и всего, что держит вас на месте, заставляет в себе сомневаться и лишает радости. Избавьтесь от обид, гнева, ненависти и других эмоций, которые вас разрушают.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что большинство людей не ценит в своей жизни элементарных вещей, воспринимая их как должное. Но это большая ошибка. Психологи рассказали, за что мы должны быть благодарными Вселенной.

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