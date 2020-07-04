Что может сказать о мужчине длина его плавок

На переполненном людьми летнем пляже можно встретить множество мужчин. Все они будут поражать разнообразием своих плавок. Плавки - это не только аксессуар для купиния. Они способны многое рассказать о своих владельцах. Сегодня мы узнаем подробнее, что именно. В этом нам поможет портал mport.

Очень короткие мужские плавки

Есть лишь две причины носить очень короткие плавки: либо у тебя идеальная фигура, либо ты чихал на все и носишь, что хочешь. Поверь на слово, если ты не посвящал свое время активным спортивным тренировкам, от таких плавок лучше отказаться.

Обтягивающие плавки-боксеры



Это также вариант для мужчин, которые постоянно занимаються укреплением и улучшением своего тела. Так что выбирая их, руководствуйся теми же критериями, что и при варианте выше.

Шорты с длиной до середины бедра



Такие можно встретить только у закоренелых педантов, у которых обувь всегда стоит ровно, носки аккуратно собраны в пары, а рубашки и косюмы в шкафу четко рассортированы по цвету.

Шорты по колено в "спокойном цвете"

Такие мужчины любят ходить на пляж, но не так для купания, как для того, чтобы поваляться на солнышке и провести время вместе с интересной книгой или наушниками в ушах. И они всегда готовы вскочить и помчаться на встречу новым развлечениям.

Плавки на резинке до середины бедра



А вот обладатели этих плавок используют для купания любую возможность. Их сложно вытащить из воды, и когда их мужским плавкам делают комплимент, они отмахиваются: мол, им уже 100 лет. Как правило, так оно и есть.

Теперь, пребывая на пляже, ты сможешь больше узнать о людях вокруг тебя. Кто знает, может еще прийдется пересекаться с ними при других жизненных обстоятельствах, и эти знания пригодятся. А тем, кого часто мучает жажда, издание "Комментарии" предлагает три рецепта прекрасного освежающего напитка.

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