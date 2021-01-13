Что мешает построить отношения: основные причины

Прежде чем избавиться от одиночества, нужно найти причину его появления. А она, как выяснилось, может быть не одна, передает издание Cosmo.

Одиночество / Getty Images

Психологи рассказали о самых распространенных причинах. Давайте скорее узнаем о них.

Все дело в воспитании

Проблема одиночества может быть родом из далекого детства. К примеру, если человек часто слышал подобные фразы: "Без мужчин жить гораздо проще". На подсознательном уровне это очень хорошо запоминается, поэтому с наступлением взрослой жизни он может постоянно держать в своей голове эту установку.

"Идеальный" партнер

Самое интересное в том, что никто точно не сможет объяснить, каким он должен быть. Но образ, который почему-то намертво засел в голове, просто лишает возможности увидеть достоинства у того, кто рядом.

Недовольство собой

Эта проблема тоже является довольно распространенной. Человек, который видит в себе только одни изъяны, закрыт от внешнего мира и ему тяжело открыться и довериться другому.

Карьера

Когда человек на первое место ставит карьеру, то у него просто не остается времени на то, чтобы работать над отношениями и укреплять их.

Страх быть отвергнутым

Иногда происходит так, что человек настолько закрыт, что даже эмоциональная близость с другим может стать для него настоящим испытанием. Если возникла такая ситуация, то без помощи психологов тут вряд ли можно обойтись.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, противоположности не притягиваются. В нашем мире существует популярный стереотип о том, что противоположности притягиваются. Однако новое научное исследование показало, что люди больше склонны к тому, чтобы изначально выбирать похожего на себя человека. Результаты проведенной научной работы опубликованы в издании Scientific Reports.

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