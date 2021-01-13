Что мешает построить отношения: основные причины

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Любовь Блажко
Прежде чем избавиться от одиночества, нужно найти причину его появления. А она, как выяснилось, может быть не одна, передает издание Cosmo.
Одиночество / Getty Images
Психологи рассказали о самых распространенных причинах. Давайте скорее узнаем о них.
Все дело в воспитании
Проблема одиночества может быть родом из далекого детства. К примеру, если человек часто слышал подобные фразы: "Без мужчин жить гораздо проще". На подсознательном уровне это очень хорошо запоминается, поэтому с наступлением взрослой жизни он может постоянно держать в своей голове эту установку.
"Идеальный" партнер
Самое интересное в том, что никто точно не сможет объяснить, каким он должен быть. Но образ, который почему-то намертво засел в голове, просто лишает возможности увидеть достоинства у того, кто рядом.
Недовольство собой
Эта проблема тоже является довольно распространенной. Человек, который видит в себе только одни изъяны, закрыт от внешнего мира и ему тяжело открыться и довериться другому.
Карьера
Когда человек на первое место ставит карьеру, то у него просто не остается времени на то, чтобы работать над отношениями и укреплять их.
Страх быть отвергнутым
Иногда происходит так, что человек настолько закрыт, что даже эмоциональная близость с другим может стать для него настоящим испытанием. Если возникла такая ситуация, то без помощи психологов тут вряд ли можно обойтись.
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