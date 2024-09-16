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Что мешает начать новую жизнь с понедельника: советы для тех, кто не хочет откладывать изменения на потом

Изменить свою жизнь можно, однако для этого нужен год

сегодня, 18:22
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Кречмаровская Наталия

Кто не обещал себе с понедельника, с начала весны, лета, осени, с Нового года начать новую жизнь, которая значительно лучше, ярче и т.д. Однако лишь единицы действительно воплощают свои мечты в жизнь, остальные же продолжают ждать удачного момента, на самом деле теряя время. Портал "Комментарии" сообщает, что нужно сделать, чтобы вожделенные изменения воплотить в жизнь.

Что мешает начать новую жизнь с понедельника: советы для тех, кто не хочет откладывать изменения на потом

Иллюстративное фото

Прежде чем рассматривать шаги к изменению, следует определить, а что мешает воплотить планы. Специалисты определяют несколько проблем.

1. Ориентация на далеких целях, которые четко не очерчены и без понимания, какие шаги ведут к конечному результату. Именно эти, казалось, небольшие, но ежедневные шаги помогают достичь цели.

2. Отсутствие четкого плана. Здесь следует проработать весь путь к цели. Большие задачи психологи советуют разбивать на меньшие, которые выполнять будет легче. Также важно установить сроки выполнения.

3. Неискренность целей. Сложно воплотить ту цель, которая не очень-то нужна, а навязана обществом.

4. Отсутствие мотивации. Если цель навязана, то человек подсознательно сопротивляется реализации.

5. Перегрузка. Здесь следует не браться за несколько дел, ведь их сложно будет выполнить.

6. Отсутствие поддержки. Моральная поддержка имеет большое значение, особенно в начале "глобальных изменений". Здесь не стоит расстраиваться, ведь новые идеи могут воспринять не все близкие. Следует найти круг единомышленников и вместе двигаться к цели.

С чего начать, чтобы изменить свою жизнь? Психологи уверены, что изменить свою жизнь можно и на это достаточно одного года. Для этого советуют выполнять следующие ключевые шаги:

1. Сформулируйте четкую цель.

2. Разбейте цель на мелкие шаги.

3. Создайте план действий с четкими сроками.

4. Найдите мотивацию.

5. Не перегружайте себя.

6. Ищите поддержку.

7. Будьте последовательны.

8. Не сдавайтесь.

Специалисты предупреждают, чтобы изменить жизнь, нужно настраиваться на марафон. Следует быть готовыми к трудностям, однако не стоит отчаиваться и продолжать движение к цели. “Помните, что даже маленькие шаги ведут к большим целям. Поверьте в себя – и у вас все получится”, – главный совет психологов.

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