Кофе может рассказать о вас больше, чем вы думаете. Взаимосвязь между характером человека и его любимым кофейным напитком прослеживают как ученые, так и психологи. Исследователи на основе опросов сформулировали общие черты характера за предпочтениями людей в кофе. Поэтому, готовы ли вы узнать о себе и о других немножко больше? Поехали!

Что любимый кофе может рассказать о вашем характере. Фото: medcv.gov.ua

1. Черный кофе

Если вы поклонник обычной черного кофе без всяких добавок, вы сторонник традиционной консервативной жизни. Однако у вас могут прослеживаться порывы агрессии или гнева при тяжелых жизненных обстоятельствах. Поэтому не стоит выводить из себя тех, кто пьет черный кофе.

2. Еспрессо

Если вы ставите в приоритет насыщенный вкус кофе — вы демонстрируете яркую индивидуальность. У вас постоянные дела и амбиции. Вы знаете, что хотите от жизни. Однако, остановитесь на минутку и отдохните с этой же чашечкой эспрессо.

3. Сладкое кофе

По мнению исследователей, чем больше человек любит сладкое, в том числе и сладкий кофе, тем лучше он чувствует себя среди других людей. Если вы только недавно полюбили вкус кофе с сахаром, обратите внимание на состояние вашего психического здоровья. Возможно, у вас стресс или вы просто хотите компенсировать утраченные нервы сладким.

4. Кофе с сиропами

Люди, которые добавляют к кофе сиропы, любят экспериментировать и пробовать что-то новое в жизни. Они более склонны к риску, чем любители традиционного напитка. Поэтому их жизнь нужно постоянно подогревать чем-то интересненьким.

5. Кофе без кофеина



Этот кофе любят люди, которые держат свое здоровье и свою жизнь под пристальным контролем. Но иногда нужно перестать следить за маленькими мелочами и немного расслабиться.

6. Растворимый кофе

Люди, которые любят быстро заварной кофе имеют повышенную склонность к прокрастинации. Они откладывают часть своих дел на потом, думая, что имеют много времени впереди.

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