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Что алкоголь может рассказать о характере человека - психолог

Любимый алкогольный напиток - одна из вещей, которая может выдать ваш характер

сегодня, 05:30
Автор:

Кириєнко Анна

Оказывается, алкоголь — это одна из ярких деталей, которая может рассказать о характере человека. Об этом заявила психолог Мария Фабричева информагентству УНН. С его помощью можно узнать что-то новое о знакомых или даже о себе. А если вы будете знать, что значит тот или иной напиток, сможете легче понять, что за человек перед вами, и найти особый подход. Поэтому, поехали.

Что алкоголь может рассказать о характере человека - психолог

Фото: live24

1. Коньяк

Это напиток уверенных в себе личностей, которые имеют опыт и статус. Они спокойны и уравновешены. Иногда даже холодны. Их трудно удивить, ведь такие люди много видели. Обычно любителям коньяка нравится быть в одиночестве и рассуждать на философские темы.

2. Вино

Мысль о том, что среди ценителей вина больше женщин — ложная. Те, кто любит вино, хорошо разбирается в искусстве. Если это мужчина — он харизматичный и чувственный. Девушкам стоит пристальнее присматриваться к таким партнерам, ведь за частую они любят манипулировать.

Женщины, которые любят вино, знают все о светских мероприятиях и этикете. Они любят поговорить и открыть свою душу. Такие женщины привлекательны и элегантны. Их трудно забыть.

3. Текила

Текила — это напиток молодежи. И не важно молодой ты внешне или внутренне. Любители текилы любят вечеринки и шумные компании. Они за любой приключение, главное, чтобы в нем было весело.

4. Шампанское

Это алкоголь легких на подъем людей. С ними приятно коммуницировать, ведь в каждой мелочи этой личности находится что-то праздничное и позитивное. Такие люди смогут развеселить, поднять настроение и оставить после себя лучшее впечатление.

5. Водка

Это суровый и крепкий напиток. Люди, которые пьют водку более склонны к обычному традиционному образу жизни. В их характере есть сильная опора, чтобы противостоять внешним невзгодам. Вот почему большая часть украинцев выбирают водку.

Какой бы алкоголь вы не выбирали, помните, что его чрезмерное употребление вредит организму и обесцвечивает ощущения.

Сайт "Комментарии" также рассказывает, почему украинцы выбирают отечественный алкоголь.



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Источник: https://www.unn.com.ua/uk/exclusive/1904919-scho-ulyubleniy-alkogol-mozhe-rozpovisti-pro-vash-kharakter-psikholog-vrazila-tochnistyu
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