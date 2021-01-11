Черты характера, которые отталкивают от вас окружающих

Большинство людей может даже не осознавать, что своим поведением они отталкивают от себя окружающих. И этому можно найти вполне логичное объяснение, если немного изучить психологию. Так, специалисты определили 4 главные черты характера, которые могут помешать вам построить дружеские отношения с людьми.

Черты характера психология. Фото: unsplash

Эгоистичность

В той или иной мере она присуща абсолютно каждому из нас. Но важно научиться также понимать и слушать других людей – это поможет лучше понимать себя, уверены психологи. Эгоистичность хороша только к месту, например, когда вы чувствуете, что вас хотят использовать в корыстных целях.

Самодовольство

Такое поведение почти всегда отталкивает других людей. Потому что рано или поздно даже самому терпеливому собеседнику надоест слушать бесконечные истории о ваших свершениях и достижениях.

Чрезмерная убежденность в своей правоте

Бывают такие моменты, когда мы на все сто процентов уверены в своей правоте. Но даже в такой ситуации не стоит убеждать других в этом и начинать бессмысленный спор. Лучше пускай каждый останется при своем мнении, зато отношения не будут испорчены, не так ли?

Привычка постоянно жаловаться

Конечно же, в жизни каждого бывают ситуации, которые заставляют грустить или испытывать огорчение. Но вместо того чтобы жаловаться, лучше сфокусироваться на поиске решения проблемы.

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