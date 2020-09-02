Черная полоса в сентябре: астрологи рассказали, кого ждут серьезные проблемы

Гороскоп на сентябрь сразу для четырех знаков зодиака обещает множество проблем и испытаний. Разбираться со всем этим придется Овнам, Львам и Водолеям, сообщает Slovofraza.

Овен

Черная полоса для знаков зодиака. Фото: pikabu.ru

Этот месяц для Овнов будет достаточно сложным. Все проблемы, которые свалятся вам на голову, придется решать самостоятельно. Не нужно перекладывать ответственность на других, иначе неприятностей станет только больше. Дадут о себе знать, в том числе, проблемы из прошлого. Их постарайтесь решить в первую очередь. К слову, не нужно искать виновных в своих неудачах среди окружающих. Это наказание Вселенной за вашу беспечность. Не нужно было игнорировать мелкие неприятности и откладывать решение этих вопросов на потом.

Лев

Удача в сентябре будет точно не на стороне Львов. Чтобы чего-либо достичь, вам придется прилагать в два, а то и в три раза больше усилий и времени. К подобному положению вещей вы, конечно же, не привыкли, но с этим придется смириться. В какой-то момент вы даже можете окунуться в депрессивное настроение. Постарайтесь не поддаваться ему, ведь все трудности временные. И помните, что Вселенная наказала вас за чрезмерную гордыню.

Скорпион

В сентябре Скорпионам придется иметь дело с серьезными конкурентами. Они могут увести выгодную сделку прямо у вас из-под носа. Безусловно, бороться нужно до последнего. Шансы на победу есть, но вся эта ситуация очень измотает вас. Таким образом вы расплачиваетесь за то, что в свое время очень некрасиво поступили с коллегами. Как только вы признаете свою ошибку и постараетесь загладить вину, проблемы уйдут из вашей жизни.

Водолей

Водолеям будет очень сложно удержаться в том ритме жизни, который принес с собой сентябрь. Именно поэтому удача в какой-то момент просто ускользнет из ваших рук. Вам постоянно придется отбиваться от нападок и бороться с медлительностью. В сентябре Вселенная хочет, чтобы вы усвоили один важный урок - нельзя работать вполсилы. Если хотите чего-то достичь, нужно действовать быстро и выкладываться по максимуму.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что обещает жителям Земли полнолуние 2 сентября.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!