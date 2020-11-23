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Бывший – друг или враг?

К сожалению, не каждый брак проходит проверку вечностью - пары расстаются, семьи рушатся. Читайте дальше, чтобы узнать, как пережить расставание с минимальным ущербом

сегодня, 14:32
Автор:

Седлецкая Татьяна


Бывший – друг или враг?

Фото: ya-roditel

Потратьте время, чтобы вдоволь погоревать

Позвольте себе оплакать потерю, особенно, если раскол произошел недавно. Даже для самого цивилизованного расставания требуется время для размышлений.  

"Вход воспрещен" или оставайтесь на пороге

Не входите в дом (квартиру) к своему бывшему и также не приглашайте его к себе. Та часть вашей жизни закончена. Не просите своего бывшего о помощи – прибить полку или починить протекающий кран. Вам важно научится это делать самостоятельно.

Освободитесь от гнева

Поделитесь случившимся со своими близкими и друзьями, но избавьте детей от своего гнева, не срывайтесь на них. Когда причиной развода становиться измена, желание обвинить неверного партнера может быть очень сильным. Проявляйте сдержанность и помните, что одинокий родитель нуждается в группе поддержки, поэтому не носите все в себе – вам сейчас просто необходимы друзья.

Взять на себя ответственность за детей

Совместная ответственность, когда оба родителя разделяют обязанности и принятие решений, является хорошей идеей в том случае, когда отношения между партнерами после развода остаются дружественными. Когда оба родителя эмоционально зрелые, они вдвоем могут оставаться активными участниками в воспитании детей. Зачастую, физическое попечение лежит на матери. Только от 10-12% детей постоянно живут со своими отцами.

Договоритесь о том, как управлять бюджетом

У вас должны быть четкие согласованные расходы. Исследования показывают, что в первый год после развода семейный доход женщин падает примерно от 20% до 40%.

Согласовывайте важные решения вместе

Помните, что у вас есть дети и вы, по-прежнему, вместе несете за них ответственность. Поэтому принимать важные решение, касательно их дальнейшей судьбы вам предстоит тоже вместе.  

Не ставьте детей на линию огня

Доставляйте сообщения бывшему лично, а не через детей. Они по-прежнему хотят быть детьми, а не посыльными. Это правило касается обоих разведенных супругов. Постарайтесь максимально оградить детей от конфликта, им необязательно знать все подробности вашей личной жизни и, тем более, принимать в этом активное участие посредством "Скажи своему папе, что…"


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