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"Будет перелом": нумеролог назвал дату окончания войны в Украине

Нумеролог Владислав Грицай рассказал, когда стоит ожидать окончания военных действий в Украине

сегодня, 06:25
Автор:

Светлана Шкурупий
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В Украине продолжается война с Российской Федерацией и наши военнослужащие мужественно держат оборону и защищают территории. Но всех украинцев мучает только один вопрос — когда же закончатся военные действия и можно будет вернуться домой. Нумеролог Владислав Грицай поделился своим мнением на этот счет.

"Будет перелом": нумеролог назвал дату окончания войны в Украине

Когда закончится война в Украине (фото из открытых источников)

Эксперт отметил, что осталось подождать чуть меньше месяца. По его словам, ключевое событие, которое приведет Украину к победе над оккупантами состоится примерно 24 апреля. В 20-х числах следующего месяца наша страна "получит хороший результат".

Но как отметил нумеролог, окончание войны и этап окончания военных действий не всегда означает одно и то же. Возможно обстрелы прекратятся не везде, но в конце апреля Украина перейдет в новый этап и это будет либо победа, либо на 100% понятно, какие меры нужно предпринять для этого. Но 24 апреля украинцы уже почувствуют победу физически.

"Но то, что там будет перелом – 100%. И мы уже будем понимать, что это все", – добавил Грицай.

Также нумеролог подчеркнул, что "ловить" оккупантов наши военнослужащие после победы будут еще какое-то время.

Напомним, украинская мольфарка обещает, что в середине апреля украинские защитники начнут активное контрнаступление и полного окончания военных действий следует ждать 30-31 мая.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что астролог Максим Гордеев предположил, когда в Украине закончится война и что ждет президента Российской Федерации Владимира Путина.

Читайте также, что президент Украины Владимир Зеленский оценил роль НАТО и отдельных государств-членов Альянса в поиске возможных способов прекращения войны России против Украины.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1UiaJTO69gI&ab_channel=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B024
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