"Будет перелом": нумеролог назвал дату окончания войны в Украине

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Светлана Шкурупий
В
Украине продолжается война с Российской Федерацией и наши военнослужащие
мужественно держат оборону и защищают территории. Но всех украинцев мучает
только один вопрос — когда же закончатся военные действия и можно будет
вернуться домой. Нумеролог Владислав Грицай поделился своим мнением на этот
счет.
Когда закончится война в Украине (фото из открытых источников)
Эксперт
отметил, что осталось подождать чуть меньше месяца. По его словам, ключевое
событие, которое приведет Украину к победе над оккупантами состоится примерно 24
апреля. В 20-х числах следующего месяца наша страна "получит хороший
результат".
Но
как отметил нумеролог, окончание войны и этап окончания военных действий не
всегда означает одно и то же. Возможно обстрелы прекратятся не везде, но в
конце апреля Украина перейдет в новый этап и это будет либо победа, либо на
100% понятно, какие меры нужно предпринять для этого. Но 24 апреля украинцы уже
почувствуют победу физически.
"Но
то, что там будет перелом – 100%. И мы уже будем понимать, что это все", –
добавил Грицай.
Также
нумеролог подчеркнул, что "ловить" оккупантов наши военнослужащие
после победы будут еще какое-то время.
Напомним,
украинская мольфарка обещает, что в середине апреля украинские защитники начнут активное контрнаступление
и полного окончания военных
действий следует ждать 30-31 мая.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что астролог Максим Гордеев
предположил, когда в Украине закончится война и что ждет президента Российской
Федерации Владимира Путина.
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также, что президент Украины Владимир Зеленский оценил роль НАТО и отдельных государств-членов Альянса в поиске возможных способов прекращения войны России
против Украины.
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