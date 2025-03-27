Благодаря этому вы быстро освоите себя в критических ситуациях: советы израильских психологов

Израильские психологи разработали несколько простых, но эффективных техник для быстрого возвращения в нормальное состояние во время кризисных ситуаций.

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Несмотря на то, что эти методы могут казаться на первый взгляд незначительными, они оказались очень полезными, отмечает Киевский институт гештальта и психодрамы в соцсетях.

1. Выпейте небольшое количество воды маленькими глотками или хотя бы увлажните рот. Это помогает возвратиться к действительности.

2. Потрите или коснитесь любой доступной поверхности. Контакт с реальной поверхностью помогает заземлиться. Попробуйте подробно представить текстуру предмета — холодный ли, шершавый, или гладкий?

3. Осмотрите окружающее пространство и сосредоточьтесь на его деталях. Это помогает избавиться от ощущения "туннельного зрения", когда в стрессовых ситуациях мы начинаем фокусироваться только на одном предмете.

4. Назовите шесть цветов, которые вы сейчас видите вокруг. Найдите пять самых больших предметов, пять самых маленьких, а также пять с разной текстурой. Это помогает возвратиться к действительности.

5. Посчитайте от 20 до 0 громко. Эта техника помогает стабилизировать дыхание. Обратный подсчет активирует важные части мозга, а перед счетом нужно сделать длинный выдох.

6. Оцените температуру в комнате и теле. Это помогает привлечь внимание к собственным ощущениям. В стрессе чувствительность к температуре часто исчезает, поэтому следует осознанно проверить, вам холодно или тепло.

7. Прижмитесь к стене или попытайтесь сосредоточиться на контакте с ней. Это создает чувство внешней опоры. Вы также можете попытаться сделать отжим от пола или представить, как "забиваете гвозди" пятками.

Ранее портал "Комментарии" писал, что тревога является естественной реакцией организма на стрессовые ситуации, будь то физические, эмоциональные или психологические факторы, которые могут вызвать разнообразные реакции. Она может проявляться как физиологические симптомы, такие как ускоренное дыхание или потоотделение; эмоциональные — гнев или беспокойство; или поведенческие изменения, например, в привычках питания или сна.