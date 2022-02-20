Без медитаций и прогулок: как быстро избавиться от стресса

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Светлана Шкурупий
В
современном мире нас преследует множество внешних раздражителей, которые
провоцируют стресс, нервозность и агрессивность. Но нужно уметь с ними
правильно и быстро справлять, чтобы не навредить здоровья. Что может помочь?
Как быстро и эффективно победить стресс (фото из открытых источников)
Правильное дыхание
Ученые
выяснили, что правильное дыхание помогает нормализовать работу нервной системы.
Глубокие вдохи в течение минуты помогают побороть стресс и успокоиться
благодаря обогащению мозга кислородом.
Музыка
Еще
один эффективный способ, чтобы нормализовать психологическое состояние
организма. Музыка помогает отвлечься, улучшает настроение. И для снижения
уровня стресса лучше всего подойдет спокойная классическая музыка.
Объятия
Чтобы
успокоиться, необязательно срываться на другого человека, можно пойти от
обратного. И обняться. Об этом говорится в исследовании ученых из Университета
Карнеги Меллон. Связывают это с тем, что во время объятий у человека снижается
кровяное давление и успокаивается сердечный ритм.
Цвет
Ученые
в ходе исследования выявили, что наличие голубых и синих оттенков в интерьере снижает
уровень стресса в три раза. Они установили закономерность, согласно которой
психологическое и физическое здоровье у людей лучше, если у них есть
возможность наблюдать за морем или океаном.
Напомним,
исследователи Центра медицинских наук адвентистского университета Лома-Линды в
Южной Калифорнии рекомендуют при стрессе есть шоколад.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что в современном мире стрессу
поддаются люди любого возраста, тем самым вредя своему здоровью. Есть на нашем теле и точки, нажав на которые, можно улучшить самочувствие и
"очиститься" от стресса.
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