Без медитаций и прогулок: как быстро избавиться от стресса

В современном мире нас преследует множество внешних раздражителей, которые провоцируют стресс, нервозность и агрессивность. Но нужно уметь с ними правильно и быстро справлять, чтобы не навредить здоровья. Что может помочь?

Как быстро и эффективно победить стресс (фото из открытых источников)

Правильное дыхание

Ученые выяснили, что правильное дыхание помогает нормализовать работу нервной системы. Глубокие вдохи в течение минуты помогают побороть стресс и успокоиться благодаря обогащению мозга кислородом.

Музыка

Еще один эффективный способ, чтобы нормализовать психологическое состояние организма. Музыка помогает отвлечься, улучшает настроение. И для снижения уровня стресса лучше всего подойдет спокойная классическая музыка.

Объятия

Чтобы успокоиться, необязательно срываться на другого человека, можно пойти от обратного. И обняться. Об этом говорится в исследовании ученых из Университета Карнеги Меллон. Связывают это с тем, что во время объятий у человека снижается кровяное давление и успокаивается сердечный ритм.

Цвет

Ученые в ходе исследования выявили, что наличие голубых и синих оттенков в интерьере снижает уровень стресса в три раза. Они установили закономерность, согласно которой психологическое и физическое здоровье у людей лучше, если у них есть возможность наблюдать за морем или океаном.

Напомним, исследователи Центра медицинских наук адвентистского университета Лома-Линды в Южной Калифорнии рекомендуют при стрессе есть шоколад.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в современном мире стрессу поддаются люди любого возраста, тем самым вредя своему здоровью. Есть на нашем теле и точки, нажав на которые, можно улучшить самочувствие и "очиститься" от стресса.

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