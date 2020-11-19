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Астрологический прогноз на 19 ноября

19 ноября выдастся сложным для всех знаков Зодиака

сегодня, 06:30
Автор:

Дмитрий Симоненко

 КОЗЕРОГ  

Астрологический прогноз на 19 ноября

Не самый благополучный день — день обманов, разочарований и неприятностей. Возможны непредвиденные расходы или финансовые растраты, которые негативно скажутся на семейном бюджете. Займитесь своим здоровьем: из-за неприятностей и проблем возможны определенные нарушения, начиная от головной боли, заканчивая депрессией. Кроме того, конструктивно воспринимайте критику. 

 ВОДОЛЕЙ  

Сегодня хороший день для начала лечения  и планирования беременности. Избегайте знакомств без вероятной выгоды для вас, так как возможны неприятности в будущем. 

 РЫБЫ  

День начнется со ссор и конфликтов, поэтому настроение будет испорчено прямо с утра. Вам покажется, что мир окрашен в серые цвета, вы утратите веру в завтрашний день, но верьте в светлое будущее и совсем скоро все нормализуется. 

 ОВЕН  

У вас начинается благоприятный период для реализации идей и планов. Прислушивайтесь к своей интуиции – она поможет укрепить ваши отношения и финансовую стабильность. 

 ТЕЛЕЦ  

Проведите время с семьей, уделите внимание детям, показывая на личном примере как возможно решить возникшие проблемы. Также, сегодня – удачный день для того, чтобы завести новые отношения.

 БЛИЗНЕЦЫ  

Сегодняшний день демонстрирует, что главный инструмент в достижении успеха — трудолюбие и добросовестность! Также 19 ноября сулит везение в любви. И никому ничего не обещайте сегодня -  это может стать поводом неприятных неожиданностей.

 РАК  

Постарайтесь закрыть старые "висящие" дела, а реализацию перспективных проектов отложите на будущее. Сегодня возможны проблемы со здоровьем, так что никаких нагрузок и напряжения. Проведите вечер в  кругу друзей или семьи – это поможет вам снять стресс. 

 ЛЕВ  

Не исключено, что работа потребует от вас максимальной включенности. Вероятны и домашние хлопоты. А вот позитивный настрой и отзывчивость к людям помогут день повернуть на позитив. 

 ДЕВА  

Сегодня – удачный день для решения финансовых вопросов и заключения сделок. Попробуйте реализовать давно созревшие идеи – они дадут всходы. Возможно некоторое изменение в карьере, но в какую сторону — вверх или вниз — будет зависеть только от вас.

 ВЕСЫ  

Просто примите и поймите, что сегодня вы – причина всех неприятностей, которые происходят в вашей жизни. А еще оставьте идею о ведении двойной жизни-сейчас самое время сделать выбор. 

 СКОРПИОН  

Сложный день, который принесет проблемы с бумажной волокитой, проверками и конфликтами. В личной жизни тоже возникнут шероховатости – к вам будут придираться без причины. Поменяйте отношение к окружающим – ваша агрессия может стать взаимной. Берегите себя — возможны травмы и несчастные случаи.

 СТРЕЛЕЦ  

Сегодня лучше провести день в одиночестве, так как разногласия в коллективе или негативные перемены в личной жизни могут выбить вас из колеи. Избегайте знакомств – в будущем они могут принести непредвиденные проблемы.  

Ранее "Комментарии" писали 5 интересных книгах, основанных на реальных событиях.



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