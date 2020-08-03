Астрологи рассказали, кому из знаков зодиака невероятно повезет в августе

Астрологи обещают сказочное везение в августе. Фото: u-f.ru

Астрологи прогнозируют благоприятный период в августе почти для всех знаков зодиака. Однако четырем из них повезет просто таки сказочно. Об этом пишет портал slovofraza.



Овен

Последние шаги по черной полосе неудач остались позади. Август станет вашим месяцем триумфа, и лучше использовать этот период по максимуму. Для начала можно наладить отношения с близкими людьми. Одинокие Овны вполне могут встретить человека, с которым захотят связать дальнейшую судьбу. Причем, претендентов на ваше сердце будет хоть отбавляй. Крупно повезет и тем представителям зодиакального знака, которые захотят открыть свое дело. Сейчас не время для сомнений. Лучше сразу действовать.

Рак

Наибольшая удача ждет вас в профессиональной сфере. Вы сможете продвинуться вперед по карьерной лестнице. Однако, чтобы получить желаемое, вам необходимо проявить активность. Делайте ставку на новые и необычные идеи. Все, что приходит вам сейчас в голову, в будущем может дать неплохой доход. Главное не держите все в себе. Это ваш шанс на триумф.

Весы

Фортуна берет вас под свое надежное крыло. Поэтому все сомнения отбросьте в сторону. Проблем не будет возникать ни с работой, ни с личной жизнью. Наоборот, вам во всем будет сопутствовать успех. Ваше обаяние и общительность привлекут важных влиятельных людей. Они станут вашими покровителями и помогут приобрести билет в лучшую жизнь.

Козерог

В этом месяце все будет складываться именно так, что все вокруг захотят вам помочь. Вы станете настоящим любимчиком толпы и благодаря этому сможете решить многие свои вопросы. Это идеальное время, чтобы решить старые конфликты и завести новые выгодные знакомства. К слову, тем, кто захочет завести новые отношения, тоже будет сопутствовать удача. Вы сможете расположить к себе объект своей симпатии. Без страха беритесь за сложные проекты. Вы справитесь с ними на отлично.

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