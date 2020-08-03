Гороскоп на 3 августа: кто будет купаться в любви

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Совет на 3 августа для всех знаков зодиака: день будет наполнен приятными эмоциями, если вы начнете его с улыбки.





Овен

Вас сегодня порадуют близкие люди. Их успех позитивно скажется и на вашем благосостоянии.





Телец

В течение дня вас будет ждать удача за удачей. Вы сможете успешно выполнить все задачи, даже самые сложные.





Близнецы

Вы сегодня можете столкнуться с тем, что вас будут воспринимать не совсем так, как бы вам хотелось. Постарайтесь не акцентировать на этом внимание. Вскоре все станет на свои места.





Рак

Не спешите раздавать другим советы. Если все пойдет не по плану, обвинить во всем могут именно вас.





Лев

Этот день пройдет спокойно и гармонично. Вас будут слышать и слушать, что не может вас не порадовать.





Дева

Вам сегодня предстоит много монотонной и деликатной работы. Не пытайтесь ускорить процесс ее выполения, иначе можете сделать много обидных ошибок.





Весы

В вашей жизни может произойти встреча, которая сильно повлияет на ваше будущее. Воспринимайте этого человека, как учителя и проводника к успеху.





Скорпион

Сегодня вы можете переживать абсолютно беспричинно. Все, что вам сейчас нужно - ароматный чай и немного отдыха.





Стрелец

Вы сегодня получите хорошую новость от очень близкого человека. Эти известия сулят вам улучшение материального положения.





Козерог

Сегодня у вас появится шанс разрешить старый конфликт. Причем, вам самим для этого ничего не нужно будет делать. Инициативу проявит ваш оппонент.





Водолей

Положительных эмоций сегодня будет столько, что вам будет очень тяжело держать их в себе. Но будьте осторожны. Ваше счастье может вызвать у кого-то зависть.





Рыбы

Сегодня вы будете купаться в заботе и любви. А к вечеру вас ждет приятный сюрприз.





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