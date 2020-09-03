Астролог назвала знаки зодиака, которым очень повезет в сентябре

В сентябре многим придется столкнуться с очень яркими и сильными эмоциями. А вот инициативность куда-то исчезнет. Из-за этого люди могут упустить очень выгодные возможности. Но точно не представители знаков зодиака Овен, Лев и Рыбы. Их ждет в этом месяце большая удача, передает "МК" прогноз астролога Василисы Володиной.

Овен

Гороскоп на сентябрь

Для Овнов начинается период абсолютного счастья. Удача представителей этого знака зодиака ждет как в профессиональной сфере, так и в личной жизни. Овны найдут дело, которое не только придется им по душе, но и принесет хорошую прибыль. А вот для того, чтобы гармония пришла в личную жизни, придется рассмотреть и принять ценность семейных отношений.

Лев

Для Львов сентябрь станет месяцем осознания. Они наконец-то услышат те важные советы, которые им дают близкие люди. Именно эти подсказки и приведут к большому успеху. Ко всему, в жизнь Львов вернуться те люди, в которых они сейчас нуждаются больше всего. А сами представители этого знака зодиака усвоят очень важный урок: иногда быть счастливым гораздо важнее, чем доказать свою правоту.

Рыбы

Сентябрь готовит для Рыб очень много важных знакомств с нужными людьми. Среди них могут появиться и те, для кого вы станете объектом воздыхания. Этот месяц благоприятен для поиска нового источника дохода и экспериментов профессиональной сфере. Все, за что вы возьметесь с душой, будет приносить вам деньги.

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