Астрологи рассказали, как разные знаки зодиака переживают стресс

Справиться с давлением, что ежедневно нам устраивает окружающая среда, каждый умеет по-своему. Разные способы действуют на разных людей, впрочем астрологи убеждены, что личности, рожденные под одним знаком зодиака, реагируют на стрессы довольно похоже.

Астрологи считают, что наше умение справляться со стрессом зависит от знака зодиака. Фото из открытых источников

ОВЕН. То, что заставляет Овнов двигаться, — это общение и вечеринки, что характерно для их авантюрного характера. Даже после долгого утомительного дня они, скорее всего, согласятся на веселье или хотя бы шумную компанию друзей с посиделками в кафе.

ТЕЛЕЦ. Представителям этого знака ближе спокойная атмосфера. Переживая стресс, Тельцы предпочтут побыть наедине дома или же выбираться на долгие необременительные прогулки.

БЛИЗНЕЦЫ. Если представители этого знака слишком нервничают, то есть два варианта развития событий. Первый — Близнецы закроются в себе, блуждая местами, которые будут стимулировать их творчество. Второй — они будут встречаться с друзьями и вести продуктивные беседы на разные темы.

РАКИ. Лучше всего Раков во время стресса описывает характеристика "разговорчивые". В периоды конфликтов или значительных нервотрепок их беседы с близкими становятся глубокими и эмоциональными. Они охотно слушают других, а также выражают свои мысли и переживания, это их успокаивает.

ЛЬВЫ. Представители этого знака любят, чтобы их всегда замечали. Именно поэтому важно не оставлять Львов без внимания, если те переживают стресс. И неважно, что они быстро с ним справятся: лучше напомните им, какие они замечательные и сильные.

ВЕСЫ. Логично, что эти люди всегда стремятся к равновесию. Стресс они снимают, занимаясь любимым делом. А уже это будет — чтение, игра в настольные игры или просмотр романтической комедии (а может и что-то поэкстримальней?) — выбор за ними.

СКОРПИОН. Если представители этого знака в стрессе, они изолируются от большинства и выбирают себе занятия, которые могут показаться необычными для других. Разгрузить голову Скорпионам может помочь просмотр фильмов ужасов, триллера или чтение детективного романа.

СТРЕЛЬЦЫ. Интересно, но Стрельцы могут "лечить" волнения... волнением. Впрочем, если стресс — это негативные эмоции, то представители этого знака для равновесия требуют новых ярких впечатлений. Путешествия, открытие новых мест, знакомства с новыми людьми — это стимулирует их в стрессе.

КОЗЕРОГ. Едва ли не самые зрелые в плане борьбы со стрессами люди. Они могут обменять прогулку или посиделки с друзьями на вечер дома. Время они потратят на проработку плана или всех возможных решений сложной ситуации.

ВОДОЛЕЙ. Представители этого знака знают: ключ к снятию стресса в безмятежности. Даже если у Водолеев немало проблем и они вообще на грани срыва, они пойдут развлекаться, чтобы вообще не задумываться о сложностях.

РЫБЫ. Этим людям снять стресс помогают их творческие способности. Найти путь к миру и покое Рыбы обычно могут, погрузившись в собственные фантазии. Иногда это приводит к всплеску творческой активности, иногда — к самоизоляции, здесь не угадаешь.

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