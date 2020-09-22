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Астрологи рассказали, чью жизнь круто изменит осеннее равноденствие

22 сентября кардинальных изменений в жизни стоит ждать представителям четырех знаков зодиака

сегодня, 06:15
Автор:

Виолетта Комаровская

Уже сегодня, 22 сентября, жители планеты переживут осеннее равноденствие. День и ночь по продолжительности будут равны друг другу. Ко всему, это очень мощный энергетический период. И уже сегодня желания могут осуществиться мгновенно. Правда, повезет так только четырем знакам зодиака. Во время осеннего равноденствия может круто измениться жизнь Скорпионов, Овнов, Рыб и Близнецов, пишет "МК".

Астрологи рассказали, чью жизнь круто изменит осеннее равноденствие

Осеннее равноденствие. Фото: Pixabay

Скорпион

Уже сегодня у Скорпионов начнется период восстановления. Все запланированное они, наконец, смогут воплотить в жизнь. Карьерный взлет ждет представителей знака зодиака, которые будут рассчитывать не только на собственные силы, но и смогут прислушаться к своим единомышленникам.

Овен

С сегодняшнего дня у Овнов должна начаться белая полоса. Фортуна будет сопровождать их как в карьере, так и во всем, что касается личной жизни. Чтобы закрепить этот успех, Овнам стоит избавиться от всех завистников, которые неплохо устроились среди вашего окружения. Также не стоит доверять людям, которых вы плохо знаете.

Рыбы

Сегодня Рыб ждет яркий и счастливый день. Если будут внимательными, они смогут разглядеть путь к успеху. Риска бояться не стоит. Это позволит значительно продвинуться по карьерной лестнице. А вот в личной жизни у Рыб наступает период полной гармонии.

Близнецы

У Близнецов в жизни начинается настоящее романтическое приключение. Их ждут новые знакомства и приятные сюрпризы. Одинокие представители знака зодиака наконец влюбятся. Однако, погрузившись в такую атмосферу, Близнецам стоит лучше заботиться о своих финансах. Иначе рискуют растратить все до копейки.

Ранее "Комментарии" также рассказывали о том, какие знаки зодиака смогут избавиться от проблем до конца сентября.


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