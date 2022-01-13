2022 год, которые пройдет под покровительством Черного Тигра, станет очень удачным жизненным периодом для некоторых знаков Зодиака. Астрологи Peopleactmagazine, рассказали, кто станет настоящими любимчиками судьбы в наступившем году. Об этом пишет OBOZREVATEL.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые станут любимчиками судьбы в 2022 году - фото из открытых источников

Рак

Представители этого знака Зодиака могут ожидать не только продвижения по карьерной лестнице, но и финансового успеха. В начале 2022 года Ракам следует как можно больше времени уделить своему материальному положение. В первом полугодии они будут иметь возможность заключить выгодную сделку.

Водолей

Наступивший год также принесет Водолеям финансовый успех, причем, по прогнозу астрологов, доход будет значительным. Прибыль может поступать из нескольких источников, которые представители этого знака смогут вложить в реализацию желаемого. В 2022 году Водолеи могут сменить место работы или подняться по карьерной лестнице на прежнем.

Стрелец

Звезды говорят, что Стрельцы в 2022 году должны остерегаться любых рисков и обдумывать каждое решение. Инвестиции в текущем году будут "скользкими", однако доходы — хорошими. Астрологи советуют Стрельцам накопить некоторые денежные средства, чтобы потратить их с пользой в дальнейшем.

Отметим, что астрологи называли главного счастливчика 2022 года по знаку Зодиака, которого ждет успех и везенье в году Черного Тигра.

Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" сообщалось, какие знаки Зодиака могут приспособиться к любым условиям, а также, кто из представителей зодиакального круга чаще всего видит пророческие сны. Они могут буквально заглянуть в будущее.

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