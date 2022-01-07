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Какие знаки Зодиака чаще всего видят пророческие сны

Оказывается, одни из нас больше подвержены пророческим снам, а другие – меньше

сегодня, 16:49
Автор:

Ольга Чародий
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Кому из нас не хотелось бы заглянуть в будущее? Астрологи утверждают, что некоторым знакам Зодиака это удается! Оказывается, одни из нас больше подвержены пророческим снам, а другие – меньше, пишет resfeber.

Какие знаки Зодиака чаще всего видят пророческие сны

Гороскоп (фото из открытых источников)

Скорпион

Предупреждения о грядущих событиях часто приходят во сне Скорпионам. Причем самыми яркими у Скорпионов бывают пророческие сны, предупреждающие о надвигающейся беде. Астрологи советуют не игнорировать подобные сновидения. Ведь таким образом звезды дают шанс подготовиться к неблагоприятным изменениям, а возможно даже предотвратить бедствие.

Водолей

Сны придают силы Водолею, дарят им надежду. Представители знака не видят кошмаров, не наблюдают слишком эмоциональных сцен. Им снятся события будущего, смотрятся они всегда нормально, не пугают. Именно благодаря этому от наличия у них особого дара Водолеи не страдают.

Рыбы

Рыбы сами прекрасно трактуют сновидения, как бы они ни были запутаны. Вещие сны Рыб обычно связан с детьми и любовными отношениями. Но не только! В них всегда есть место азартным играм и лотереям.

Напомним, в год Водяного Тигра успех и удача будет на стороне сдержанных и целеустремленных, так что любые идеи об импульсивности и любви с первого взгляда следует отбросить. Узнаем подробнее, чем еще удивит знаков 2022 год.

Так, Овны смогут проявлять инициативу, не дожидаясь активных действий от партнера. Успех в сфере любви будет зависеть от вашего умения поддерживать разговор. Поэтому если у вас все хорошо со способностью быстро находить общий язык с противоположным полом, то вам с легкостью удастся привлечь внимание нужного человека.



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Источник: https://mixnews.lv/
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