kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 06.01.2021

BTC/USD

35316.56

ETH/USD

1167.56

LTC/USD

163.34

НБУ 06.01.2021

USD/UAH

28.55

EUR/UAH

35.10

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Досуг психология Астрологи назвали самый жестокий знак зодиака
commentss НОВОСТИ Все новости

Астрологи назвали самый жестокий знак зодиака

Этому знаку зодиака трудно установить контакт с другими людьми

сегодня, 22:25
Автор:

Кириєнко Анна

Астрологи рассказали, какой знак зодиака самый холодный и жестокий. Оказывается, козероги считаются настоящими деспотами. Им зачастую не удается уживаться с людьми. Такую информацию предоставляет издание Slovofraza.

Астрологи назвали самый жестокий знак зодиака

Самые жестокие люди по знаку зодиака. Фото: sokrovennik.ru

Астрологи отметили, что больше всего козероги любят славу и доминирование над людьми. Они чувствуют себя счастливыми, когда достигают своих целей при любых условиях. Именно это делает их более жестокими нежели все другие знаки зодиака.

К тому же козероги - идеалисты. Они требуют как от себя, так и от окружающих безупречности. Этот знак зодиака редко прощает ошибки и не дает второго шанса.

Козероги достаточно серьезные. Они не привыкли смеяться над собой. Поэтому, если какой-то человек скажет колючую или неприятную фразу о козероге, даже в шутливой форме, сразу станет недругом.

Несмотря на то, что все люди ошибаются, козероги считают, что они безупречны. Такая модель поведения заставляет смотреть на других людей свысока.

Несмотря на эти черты характера, козероги достаточно уязвимы. Часто у представителей этого знака зодиака наблюдается ряд комплексов и заниженная самооценка.

Напоминаем, что астролог Влад Росс составил гороскоп на январь 2021 и рассказал, на какой знак Зодиака ждет успех в финансовых делах. По словам специалиста, денежным счастливчиком этого января будет Стрелец. К удачи всех, кто родился под этим знаком Зодиака, будет приводить интуиция, а наибольший успех ждет Стрельцов в делах, связанных с недвижимостью. Астролог также подчеркнул, что у этого знака Зодиака в январе также будут состоять дела с различными торговыми операциями.

Также сайт "Комментарии" сообщает, каким знакам зодиака не суждено быть счастливыми.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://slovofraza.com/samyj-isterichnyj-znak-zodiaka/2/
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ