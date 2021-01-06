Астрологи назвали самый жестокий знак зодиака

Астрологи рассказали, какой знак зодиака самый холодный и жестокий. Оказывается, козероги считаются настоящими деспотами. Им зачастую не удается уживаться с людьми. Такую информацию предоставляет издание Slovofraza.

Самые жестокие люди по знаку зодиака. Фото: sokrovennik.ru

Астрологи отметили, что больше всего козероги любят славу и доминирование над людьми. Они чувствуют себя счастливыми, когда достигают своих целей при любых условиях. Именно это делает их более жестокими нежели все другие знаки зодиака.

К тому же козероги - идеалисты. Они требуют как от себя, так и от окружающих безупречности. Этот знак зодиака редко прощает ошибки и не дает второго шанса.

Козероги достаточно серьезные. Они не привыкли смеяться над собой. Поэтому, если какой-то человек скажет колючую или неприятную фразу о козероге, даже в шутливой форме, сразу станет недругом.

Несмотря на то, что все люди ошибаются, козероги считают, что они безупречны. Такая модель поведения заставляет смотреть на других людей свысока.

Несмотря на эти черты характера, козероги достаточно уязвимы. Часто у представителей этого знака зодиака наблюдается ряд комплексов и заниженная самооценка.

Напоминаем, что астролог Влад Росс составил гороскоп на январь 2021 и рассказал, на какой знак Зодиака ждет успех в финансовых делах. По словам специалиста, денежным счастливчиком этого января будет Стрелец. К удачи всех, кто родился под этим знаком Зодиака, будет приводить интуиция, а наибольший успех ждет Стрельцов в делах, связанных с недвижимостью. Астролог также подчеркнул, что у этого знака Зодиака в январе также будут состоять дела с различными торговыми операциями.

Также сайт "Комментарии" сообщает, каким знакам зодиака не суждено быть счастливыми.

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