Астрологи назвали лучших любовников по знаку Зодиака

Астрологи составили рейтинг лучших любовников по знаку Зодиака. Об этом сообщило онлайн-издание Клубер. Поэтому чтобы не терять времени, перейдем сразу к списку.

Кто из знаков Зодиака лучший в постели. Фото: elitefon.ru

4. Овен

Овны знают как приносить своей второй половинке настоящее удовольствие. Они готовы без устали исследовать ваши эрогенные зоны. Этот знак зодиака охотно делится своими сексуальными фантазиями и прислушивается к тому, чего желает его партнер. Овны готовы экспериментировать и пробовать что-то новенькое.

3. Водолей

Секс — любимое хобби Водолеев. Они сосредотачиваются на том, чтобы доставить удовольствие партнеру. Однако стоит быть осторожным, ведь Водолеи, если они не влюблены, могут заниматься сексом с несколькими партнерами в один период.

2. Рыбы

Если Рыбы любят, они сделают все, чтобы партнер остался доволен в постели. Однако этот знак Зодиака будет ждать от своей второй половинки того же.

1. Скорпион

Лучшим любовником оказался Скорпион. Этот знак Зодиака — открытый, обаятельный и сексуальный. Он готов воплотить в реальность любую фантазию. Однако, Скорпионы редко останавливаются на серьезных отношениях. Они — не самые верные партнеры.

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