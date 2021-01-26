Астрологи назвали лучших любовников по знаку Зодиака

Язык
Coinspot 26.01.2021
BTC/USD
31782.20
ETH/USD
1288.15
LTC/USD
133.16
НБУ 26.01.2021
USD/UAH
28.30
EUR/UAH
34.40
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Кириєнко Анна
Астрологи составили рейтинг лучших любовников по знаку Зодиака. Об этом сообщило онлайн-издание Клубер. Поэтому чтобы не терять времени, перейдем сразу к списку.
Кто из знаков Зодиака лучший в постели. Фото: elitefon.ru
4. Овен
Овны знают как приносить своей второй половинке настоящее удовольствие. Они готовы без устали исследовать ваши эрогенные зоны. Этот знак зодиака охотно делится своими сексуальными фантазиями и прислушивается к тому, чего желает его партнер. Овны готовы экспериментировать и пробовать что-то новенькое.
3. Водолей
Секс — любимое хобби Водолеев. Они сосредотачиваются на том, чтобы доставить удовольствие партнеру. Однако стоит быть осторожным, ведь Водолеи, если они не влюблены, могут заниматься сексом с несколькими партнерами в один период.
2. Рыбы
Если Рыбы любят, они сделают все, чтобы партнер остался доволен в постели. Однако этот знак Зодиака будет ждать от своей второй половинки того же.
1. Скорпион
Лучшим любовником оказался Скорпион. Этот знак Зодиака — открытый, обаятельный и сексуальный. Он готов воплотить в реальность любую фантазию. Однако, Скорпионы редко останавливаются на серьезных отношениях. Они — не самые верные партнеры.
Рекомендуем прочитать, как вернуть секс и страсть в отношения. Со временем даже в самых страстных парах появляются проблемы в сексе. И секс это очень важное условие здоровых отношений. Что делать, если искра угасла, рассказываем в нашем материале.
Также, сайт "Комментарии" сообщает, какие знаки Зодиака чаще всего становятся миллиардерами. Эти знаки отличаются своей целеустремленностью, дружелюбием и настойчивостью.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости