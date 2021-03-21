Астролог рассказал, чего ждать всем знакам Зодиака с 22 марта

Представителей всех знаков Зодиака ожидает плодотворная и насыщенная неделя. Астролог Павел Глоба рассказал, что с 22 по 28 марта звезды будут более благосклонны к "земным" и "воздушным" знакам. Чего же нам ожидать в конце марта?

Гороскоп на 22-28 марта (фото из открытых источников)

Овен

Овнам стоит быть осторожнее, потому что так называемые "друзья" их могут бросить в трудную минуту. Астролог советует пересмотреть свой круг общения и выделить людей, которым действительно можно доверять, потому что Овнам вскоре может понадобиться их помощь.

Телец

Представителям этого знака Павел Глоба советует позаботиться о своем здоровье, потому что его отсутствие может отразиться на работе, в частности на достижении поставленных целей.

Близнецы

В конце марта Близнецам нужно тренировать свою выдержку и терпение, ведь получить все и сразу не так-то просто. В последние дни марта многое в жизни может измениться к лучшему.

Рак

Представители этого знака начнут проявлять интерес к многим вещам, начнут вести активный образ жизни. А в конце недели Раки осознают, что с помощью поддержки друзей и близких они способны на многое.

Лев

Представителям этого знака зодиака астролог советует отдохнуть и поразмыслить над новыми проектами или планами. Но начать воплощать их в реальность лучше со следующего месяца.

Девы

Для Дев эта неделя начнется с необычных совпадений и случайностей. Могут быть мелкие хлопоты и перепады настроения. Но все проблемы решатся, стоит лишь на время уединиться.

Весы

У представителей этого знака могут быть проблемы на личном фронте. Но астролог не советует спешить устраивать скандалы, обвинять вторую половинку в неверности и разрывать отношения.

Скорпион

Скорпионам в начале неделе советуют больше внимания и времени уделить родителям. Если у представителей этого знака с близкими людьми возникли какие-то разногласия, то настало время все исправить.

Стрелец

Стрельцы могут освободиться из-под родительской опеки и обзавестись своим местом жительства. Но такой ход событий может вызвать конфликт.

Козерог

Астролог говорит, что представителям этого знака не стоит расстраиваться и думать, что их старания ни к чему не приводят. Скоро их дела пойдут в гору.

Водолей

В конце марта Водолеи будут вдохновителями, они будут заряжать других на работу над новыми проектами. Но стоит быть осторожнее, ведь конкуренты тоже начнут активизироваться.

Рыбы

Представителям этого знака следующая неделя не принесет особо никаких перемен. Астролог советует Рыбам поберечь силы и не расстраиваться, если многие задуманные планы не реализуются.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие знаки Зодиака в марте получили мощную поддержку звезд.

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