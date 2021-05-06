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Астролог предупредил четыре знака зодиака о резких изменениях в жизни в начале мая

В мае стоит быть осторожными с везением

сегодня, 03:38
Автор:

Ольга Чародий

Юпитер и Нептун часто играть с нами злые шутки, создавая иллюзию успеха там, где ее нет и быть не может. Однако некоторым все же повезет в мае 2021.

Астролог предупредил четыре знака зодиака о резких изменениях в жизни в начале мая

Гороскоп (фото из открытых источников)

Белая полоса ждет тех, кто родились под знаком Тельца, Девы, Весов и Козерогов. Об этом пишет oprahdaily.

Телец

Для Тельцов наступает настоящий звездный час. Чтобы добиться поставленных целей, придется вести себя более активно, но судьба подарит хороший шанс себя реализовать. Начало мая приготовил несколько судьбоносных знакомств, интересных встреч и ярких впечатлений.

Дева

Дев ждут настоящие приключения. Фортуна будет на их стороне, поэтому стоит использовать это время для поездок и путешествий, которые могут перевернуть всю жизнь. Кроме того, можно заняться поисками новой работы: успех не заставит себя долго ждать.

Весы

Весов впереди ждет куча незабываемых впечатлений. Новыми красками заиграет личная жизнь, но звезды советуют бережно относиться к имеющимся отношений.

Козерог

Для Козерогов эта неделя будет успешным. Испытания, которые сыпались на них в последнее время, уходят в прошлое, впереди ждут интересные моменты и приятные знакомства.

Напомним, финансовое благополучие давно является одной из основополагающих составляющих спокойной человеческой жизни. В наше неспокойное время мы не всегда способны располагать собственными деньгами, однако изо всех сил стараемся это делать. Иногда, чтобы знать, что нам готовит будущее, мы прислушиваемся к советам астрологов. По информации портала "Командир", в мае 2021 года на финансовую удачу могут рассчитывать представители четырех знаков Зодиака.


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Источник: https://www.oprahdaily.com/life/a36133113/taurus-season-2021-horoscope/
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