Что сулит 2021 год: прогноз для всех знаков зодиака и предсказание для Украины

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Таисия Ерохина
Украинцы с облегчением провели нелегкий 2020 год и с надеждой на лучшее встретили новый год. "Комментарии" узнали, какие события и повороты предвещает нам и нашей стране 2021 год.
Гороскоп на 2021 год. Фото: Д. Романюк/Comments.ua
Как рассказала астролог, кандидат психологических наук Лариса Гресь, преломляющим фоном для 2021 года стало соединение "великого хронократора" — Сатурна и Юпитера в знаке Водолей. Так, каждые 200 лет соединение этих планет меняют стихию, сообщая нам о кардинальной смене эпохи и преобразовании мира. С 2021 года эпоха Воздуха, эпоха Водолея вступает в свои законные права, при этом оставляя за собой стихию Земли, а вместе с ней старые и отжившие устои и уже далеко не перспективные идеи.
Как отмечает Гресь, слом старого будет проходить во всех направлениях, большую ценность будут приобретать оригинальные идеи и инновации, а не обладание материальными ценностями.
И, поскольку 2021 год является начальным этапом новой эпохи, он обещает быть сложным и конфликтным, тяжелым и первые полгода – непонятным.
Звезды предвещают в 2021 году:
- финансовую и экономическую нестабильность в мире,
- массовые протесты,
- революционные движения и большие социальные волнения,
- нестабильность мировых валют, прежде всего доллара,
- коллапс в экономике,
- глобализацию.
Астролог добавляет, что 2021 год богат на ряд космических аспектов. Впереди могут ждать непредсказуемые и критические события. Особенно это касается стран с нестабильной политической обстановкой.
По ее словам, Сатурн, как важная планета карты Украины, будет требовать новых переговорных процессов при новых обстоятельствах.
Практикующий астролог, член Международного общества астрологических исследований США (ISAR) Татьяна Чайковская подтверждает, что сейчас мы находимся на сломе эпох – материального и воздушного. Возможны мощный финансовый кризис и неурожайный год.
Астролог называет три стрессовых периода, когда будет неспокойно: 17 февраля (с 15 по 24 февраля), 14 июня (с 12 по 19 июня), 24 декабря (с 23 по 29 декабря). В эти дни могут случаться поломки техники, ДТП, авиакатастрофы, аварии на мостах, в работах, связанных с землей и в шахтах, воздухом и падениями с высоты, а также могут возникнуть трудности, связанные с научными экспериментами, космосом, ограничениями и цензурой в СМИ, интернете и соцсетях.
Если 2020-й, говорит Чайковская, был годом глобальной перестройки и трансформации, то 2021 станет годом битвы земной и воздушной стихий. Чайковская отмечает, что с 2021 по 2023 год нас ждет трансформационный процесс и только в июне 2023 года начнется более-менее спокойный процесс претворения в жизнь будущих перспектив развития в позитивном ключе.
Серый-Сельский Маг, экстрасенс, таролог, медиум, мистик, ритуальный практик и полуфиналист 20 Сезона Международной Битвы Экстрасенсов (Украина) Роман Шептицкий отмечает, что в новом году Украине будет необходимо возобновление во всех сферах жизни. Украина в первом полугодии будет нуждаться в объединении.
Второе полугодие дает надежды на выравнивание ситуации, отмечает таролог. Так что шансы объединиться в правильные союзы у Украины есть.
Таропрогноз показал, что политическая ситуация в 2021 году в Украине может кардинально меняться. Возможны как благоприятные, так и негативные преобразования. Но в целом прогноз указывает на позитивную динамику изменений, которые вероятны во втором полугодии.
В экономическом плане есть надежда, что украинцев в новом году ждет удача и окончание неблагоприятного периода. Вероятен достаточно мощный экономический прорыв, который может быть связан с изменениями в политической жизни.
Социальная жизнь украинцев также может поменяться в лучшую сторону благодаря новым законам или реформам. Это может касаться социальных надбавок или увеличения прожиточного минимума. Таропрогноз указывает на сбалансирование: там, где сейчас существуют несправедливости, все должно выровняться. В частности, возможны позитивные события для бизнеса во втором полугодии.
По прогнозам астролога Чайковской, Овнам предстоящий год сулит серьезные изменения и подвижки, как запланированного характера, так и неожиданные бонусы. Кто-то из друзей уйдет из вашей жизни, а кто-то знаковый появится. Стоит внимательно отнестись к своему здоровью, но не быть слишком мнительным, поскольку диагноз может оказаться ошибочным. Кроме того, астролог Гресь прогнозирует, что почти весь 2021 год Овны будут находить новые возможности, удачу и помощь в сложных ситуациях.
У Тельцов предстоит год радикальных перемен и американских горок. Стоит подготовиться к серьезным переменам по работе, а если вы достигли среднего возраста, то ждите радикальных перемен и кризисов по личным темам. Новый год принесет им новые возможности, повышение авторитета и увеличение благосостояния.
У Близнецов очень неплохой год, если они будут следовать по намеченному и определенному плану. Астрологи советуют не отрываться от земли, стойко двигаться к своей цели и не потеряться в мечтах. Соблюдайте осторожность на воде, при приеме медпрепаратов и не берите на грудь больше, чем можете сделать.
Ракам в этом году стоит больше слушать, чем говорить, поскольку ваша точка зрения может привести к серьезным потерям, как в личной жизни, семье, так и в бизнесе. Главными словами года для вас должны стать – гибкость, трансформация, лавирование. Если вы сможете дуть не только в свою дуду и наступить своей песне на горло, то ожидайте приятных сюрпризов.
Для Львов год полон новых задумок и планов. Настройтесь на перестройку и поиск новых направлений. Однако, слишком не перетруждайтесь, поскольку могут возникнуть проблемы с сердцем, позвоночником и зрением. Если речь идет о зрелой личности, то 2021 год будет прекрасным временем, для раскрытия новых граней в себе, осуществления значимых целей. Если же вы инфантильны, то 2021 год предлагает "проснуться", "повзрослеть" и начать брать ответственность за свою жизнь.
У Дев относительно благополучный период. Опасайтесь ложных друзей и не будьте беспечны на больших водных просторах. Год пройдёт в трудах над собой̆, своими отношениями и работой̆. Все, что Девы вложат в этом году, вернется в удвоенном виде. В бизнесе и финансах год будет благополучным.
Для Весов год хороших перспектив, неожиданных предложений, возможна полная смена курса в профессии и личной жизни. Если вы решитесь на перемены, то не пожалеете. Ряд планет своим благоприятным влиянием на знак Весы будет толкать их к серьёзному отношению к жизни: в результате в их жизни могут появиться новые обязанности и заботы. А также приносить в их жизнь новые возможности: можете рассчитывать на удачу и помощь в сложных ситуациях.
У Скорпионов намечается в этом году три в одном: огонь, вода и медные трубы. Но представителям этого знака не привыкать к трансформациям и изменениям, поэтому готовьте амуницию и приготовьтесь к квесту, зато лавровый венок ожидает вас в конце пути.
У Стрельцов намечаются хорошие подвижки в бизнесе и личной жизни. Будут выстреливать, как старые идеи, так и появляться новые возможности, если вы будете включать свое обаяние и коммуникабельность и выключать всезнайку и зазнайку. Несмотря на то, что год может начаться с новых знакомств и влюбленностей, это только новые краски жизни. Тема брака, создания семьи будет отложена на следующий год.
Козерогов в наступающем году не только проверяют на прочность, но и дают новые перспективы, поэтому направляйтесь на самый верх карьерной лестницы, но не забывайте дома снимать корону, поскольку в отношениях из-за вашей карьерной рысцы могут наметиться проблемы. Для тех, кто сумел в 2020 году укрепить свою уверенность, силу и волю, расширить и увеличить свои возможности, 2021 год принесет новые возможности и сделает их жизнь интересной и насыщенной.
В 2021 году у всех Водолеев могут появиться новые перспективы для самореализации. Ситуации, которые возникнут, могут быть поначалу немного нестабильными, но они обещают в будущем успех и продвижение. Вы почувствуете потребность трансформировать свой стиль жизни, имидж, либо появятся оригинальные увлечения. Есть шанс изменить свою жизнь к лучшему. Помощь вам окажут друзья и люди, близкие вам по духу или сфере деятельности, только научитесь просить.
У Рыб год исканий, мечтаний, метаний, неожиданных предложений и сюрпризов. Помощь может подоспеть откуда не ждали, однако возможны и внезапные проблемы. Предстоит полная перестройка формата, как самой работы, так и получения денег и дивидендов. В это смутное время вас могут поддержать партнеры и друзья, так что обратите свой взгляд в их сторону – они готовы подставить вам свое плечо и карман.
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