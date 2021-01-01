Что сулит 2021 год: прогноз для всех знаков зодиака и предсказание для Украины

Украинцы с облегчением провели нелегкий 2020 год и с надеждой на лучшее встретили новый год. "Комментарии" узнали, какие события и повороты предвещает нам и нашей стране 2021 год.



Гороскоп на 2021 год. Фото: Д. Романюк/Comments.ua

Прогноз на 2021 год для Украины и мира: новая эпоха

Как рассказала астролог, кандидат психологических наук Лариса Гресь, преломляющим фоном для 2021 года стало соединение "великого хронократора" — Сатурна и Юпитера в знаке Водолей. Так, каждые 200 лет соединение этих планет меняют стихию, сообщая нам о кардинальной смене эпохи и преобразовании мира. С 2021 года эпоха Воздуха, эпоха Водолея вступает в свои законные права, при этом оставляя за собой стихию Земли, а вместе с ней старые и отжившие устои и уже далеко не перспективные идеи.

Как отмечает Гресь, слом старого будет проходить во всех направлениях, большую ценность будут приобретать оригинальные идеи и инновации, а не обладание материальными ценностями.

И, поскольку 2021 год является начальным этапом новой эпохи, он обещает быть сложным и конфликтным, тяжелым и первые полгода – непонятным.

Звезды предвещают в 2021 году:

- финансовую и экономическую нестабильность в мире,

- массовые протесты,

- революционные движения и большие социальные волнения,

- нестабильность мировых валют, прежде всего доллара,

- коллапс в экономике,

- глобализацию.

Астролог добавляет, что 2021 год богат на ряд космических аспектов. Впереди могут ждать непредсказуемые и критические события. Особенно это касается стран с нестабильной политической обстановкой.

"Неустойчивость – ключевая характеристика 2021 года для Украины, — рассказала Гресь. — В течение года будут нарастать политические скандалы, и экономическая нестабильность, проблемы финансов и ресурсов. Условия жизни будут требовать нового политического поворота, нового курса власти, возможно даже смены власти, реальных проектов, невероятных преобразований в правительстве и мощных корреляций социально-политических тенденций".

По ее словам, Сатурн, как важная планета карты Украины, будет требовать новых переговорных процессов при новых обстоятельствах.

"Насколько сможет мобилизоваться наша власть, наши политики – настолько безболезненно мы проживем 2021 год, — говорит астролог. — Коронавирус еще будет держаться февраль/март, а потом постепенно будет уходить, возвращая нас к "нормальной" жизни, но не навсегда. Согласно многим астрологическим показателям, нам еще придется столкнуться с разными эпидемиями и есть вероятность, что еще не раз, и возможно, более сильными чем сегодняшняя".

Практикующий астролог, член Международного общества астрологических исследований США (ISAR) Татьяна Чайковская подтверждает, что сейчас мы находимся на сломе эпох – материального и воздушного. Возможны мощный финансовый кризис и неурожайный год.

Астролог называет три стрессовых периода, когда будет неспокойно: 17 февраля (с 15 по 24 февраля), 14 июня (с 12 по 19 июня), 24 декабря (с 23 по 29 декабря). В эти дни могут случаться поломки техники, ДТП, авиакатастрофы, аварии на мостах, в работах, связанных с землей и в шахтах, воздухом и падениями с высоты, а также могут возникнуть трудности, связанные с научными экспериментами, космосом, ограничениями и цензурой в СМИ, интернете и соцсетях.

Если 2020-й, говорит Чайковская, был годом глобальной перестройки и трансформации, то 2021 станет годом битвы земной и воздушной стихий. Чайковская отмечает, что с 2021 по 2023 год нас ждет трансформационный процесс и только в июне 2023 года начнется более-менее спокойный процесс претворения в жизнь будущих перспектив развития в позитивном ключе.

"Если посмотреть с точки зрения астрологии Джйотиш, то Украина сейчас находится в очень сложном отрезке, под названием Саде Сати – период испытаний на прочность, — сообщила астролог. – Такой период бывает в жизни каждого человека, страны, города, длится он порядка 7,5 лет – из хорошего 2,5 года испытаний Украина уже прошла, осталось еще 5, как раз к 2025 все устаканится".

Серый-Сельский Маг, экстрасенс, таролог, медиум, мистик, ритуальный практик и полуфиналист 20 Сезона Международной Битвы Экстрасенсов (Украина) Роман Шептицкий отмечает, что в новом году Украине будет необходимо возобновление во всех сферах жизни. Украина в первом полугодии будет нуждаться в объединении.

"Это может быть и объединение с другими странами, и помощь от других стран, политиков или власть имущих, — поясняет экстрасенс. – Только при условии объединения и доверия к другим адекватным странам, которые могут дать нам нужные советы, возможно прояснение и выход из состояния истощения. И наконец-то начнется какой-то подъем и развитие нашей страны".

Второе полугодие дает надежды на выравнивание ситуации, отмечает таролог. Так что шансы объединиться в правильные союзы у Украины есть.

"Карта Солнца несет позитивную динамику и экономического, и политического роста, интересного объединения, изменения, прояснения, от которых мы только выиграем, — рассказывает Шептицкий. – Также это означает увеличение и улучшение финансовых доходов каждого из нас, кто живет в Украине. Есть перспектива дальнейшего роста и позитива для нашей страны".

Таропрогноз показал, что политическая ситуация в 2021 году в Украине может кардинально меняться. Возможны как благоприятные, так и негативные преобразования. Но в целом прогноз указывает на позитивную динамику изменений, которые вероятны во втором полугодии.

В экономическом плане есть надежда, что украинцев в новом году ждет удача и окончание неблагоприятного периода. Вероятен достаточно мощный экономический прорыв, который может быть связан с изменениями в политической жизни.

Социальная жизнь украинцев также может поменяться в лучшую сторону благодаря новым законам или реформам. Это может касаться социальных надбавок или увеличения прожиточного минимума. Таропрогноз указывает на сбалансирование: там, где сейчас существуют несправедливости, все должно выровняться. В частности, возможны позитивные события для бизнеса во втором полугодии.





Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака

По прогнозам астролога Чайковской, Овнам предстоящий год сулит серьезные изменения и подвижки, как запланированного характера, так и неожиданные бонусы. Кто-то из друзей уйдет из вашей жизни, а кто-то знаковый появится. Стоит внимательно отнестись к своему здоровью, но не быть слишком мнительным, поскольку диагноз может оказаться ошибочным. Кроме того, астролог Гресь прогнозирует, что почти весь 2021 год Овны будут находить новые возможности, удачу и помощь в сложных ситуациях.

У Тельцов предстоит год радикальных перемен и американских горок. Стоит подготовиться к серьезным переменам по работе, а если вы достигли среднего возраста, то ждите радикальных перемен и кризисов по личным темам. Новый год принесет им новые возможности, повышение авторитета и увеличение благосостояния.

У Близнецов очень неплохой год, если они будут следовать по намеченному и определенному плану. Астрологи советуют не отрываться от земли, стойко двигаться к своей цели и не потеряться в мечтах. Соблюдайте осторожность на воде, при приеме медпрепаратов и не берите на грудь больше, чем можете сделать.

Ракам в этом году стоит больше слушать, чем говорить, поскольку ваша точка зрения может привести к серьезным потерям, как в личной жизни, семье, так и в бизнесе. Главными словами года для вас должны стать – гибкость, трансформация, лавирование. Если вы сможете дуть не только в свою дуду и наступить своей песне на горло, то ожидайте приятных сюрпризов.

Для Львов год полон новых задумок и планов. Настройтесь на перестройку и поиск новых направлений. Однако, слишком не перетруждайтесь, поскольку могут возникнуть проблемы с сердцем, позвоночником и зрением. Если речь идет о зрелой личности, то 2021 год будет прекрасным временем, для раскрытия новых граней в себе, осуществления значимых целей. Если же вы инфантильны, то 2021 год предлагает "проснуться", "повзрослеть" и начать брать ответственность за свою жизнь.

У Дев относительно благополучный период. Опасайтесь ложных друзей и не будьте беспечны на больших водных просторах. Год пройдёт в трудах над собой̆, своими отношениями и работой̆. Все, что Девы вложат в этом году, вернется в удвоенном виде. В бизнесе и финансах год будет благополучным.

Для Весов год хороших перспектив, неожиданных предложений, возможна полная смена курса в профессии и личной жизни. Если вы решитесь на перемены, то не пожалеете. Ряд планет своим благоприятным влиянием на знак Весы будет толкать их к серьёзному отношению к жизни: в результате в их жизни могут появиться новые обязанности и заботы. А также приносить в их жизнь новые возможности: можете рассчитывать на удачу и помощь в сложных ситуациях.

У Скорпионов намечается в этом году три в одном: огонь, вода и медные трубы. Но представителям этого знака не привыкать к трансформациям и изменениям, поэтому готовьте амуницию и приготовьтесь к квесту, зато лавровый венок ожидает вас в конце пути.

У Стрельцов намечаются хорошие подвижки в бизнесе и личной жизни. Будут выстреливать, как старые идеи, так и появляться новые возможности, если вы будете включать свое обаяние и коммуникабельность и выключать всезнайку и зазнайку. Несмотря на то, что год может начаться с новых знакомств и влюбленностей, это только новые краски жизни. Тема брака, создания семьи будет отложена на следующий год.

Козерогов в наступающем году не только проверяют на прочность, но и дают новые перспективы, поэтому направляйтесь на самый верх карьерной лестницы, но не забывайте дома снимать корону, поскольку в отношениях из-за вашей карьерной рысцы могут наметиться проблемы. Для тех, кто сумел в 2020 году укрепить свою уверенность, силу и волю, расширить и увеличить свои возможности, 2021 год принесет новые возможности и сделает их жизнь интересной и насыщенной.

В 2021 году у всех Водолеев могут появиться новые перспективы для самореализации. Ситуации, которые возникнут, могут быть поначалу немного нестабильными, но они обещают в будущем успех и продвижение. Вы почувствуете потребность трансформировать свой стиль жизни, имидж, либо появятся оригинальные увлечения. Есть шанс изменить свою жизнь к лучшему. Помощь вам окажут друзья и люди, близкие вам по духу или сфере деятельности, только научитесь просить.

У Рыб год исканий, мечтаний, метаний, неожиданных предложений и сюрпризов. Помощь может подоспеть откуда не ждали, однако возможны и внезапные проблемы. Предстоит полная перестройка формата, как самой работы, так и получения денег и дивидендов. В это смутное время вас могут поддержать партнеры и друзья, так что обратите свой взгляд в их сторону – они готовы подставить вам свое плечо и карман.

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